В меняющемся мире пусть останется неизменной любовь: как прошел десятый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Что самое важное в отношениях? У каждого человека свой ответ на этот вопрос. Кому-то важна романтика, а кое-кому просто необходима страсть.

Однако большинство согласится, что в действительно гармоничных отношениях необходимо сохранять баланс. Только тогда удастся провести свои чувства сквозь века.

Таким принципом решил воспользоваться и главный герой шоу Холостяк-12, предложив девушкам восполнить пробелы в отношениях. Но не всем удалось сделать шаг навстречу чувствам.

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Избавиться от предубеждений, чтобы найти доверие

Алекс не раз замечал, как сложно Юлии ему довериться. Для мужчины такая закрытость в отношениях была непонятна, поскольку в любви не должно существовать сомнений.

Поэтому свидание пара провела, пристально изучая черты лица друг друга. Это было необходимо, чтобы подробно описать внешность партнера художнице, которая находилась за стеной.

Пирожные, романтика и бриллианты

Интересно, кому удалось попасть на такое свидание? А вот Марине было более страшно оставаться в подобной атмосфере с Холостяком.

Мужчина зашел к участнице в гости, захватив с собой торт в виде сердца и подвеску с бриллиантами.

Однако Марина делится, что ей было необычно чувствовать романтику в отношениях, ведь сама девушка чаще предпочитает страсть.

Проверка семейной жизнью

Главный герой шоу давно стремился понять для себя, готова ли Саша Мудра к серьезным отношениям. Поэтому свидание решил провести в гостях у Григория Решетника.

Пара должна была попробовать себя в роли родителей тройни, чтобы быстро понять свою готовность к подобному.

Несмотря на то, что Саша отметила, что ей было весело с детьми, девушка сказала, что не уверена в том, сможет ли познакомить Холостяка с родными.

Смелые фантазии и откровенные танцы

Алекс отметил, что в отношениях с Александрой ему не хватает страсти. Поэтому мужчина решил пригласить девушку на свидание на урок танцев — бачата.

Несмотря на сконцентрированность на хореографии и попытках проделать правильно движения, паре удалось немного сблизиться. Пылкие танцы взбудоражили и фантазию участников.

Энергия и соперничество вместо чувств

В общении с Катей Холостяку не хватило энергичности, поэтому мужчина предложил вместе посетить картинг.

Алекс признался, что ему было приятно увидеть, как в глазах участницы загорелся огонь соперничества.

Однако уже после соревнований в разговоре Холостяк также поделился, что хотел общаться с девушкой на более глубокие темы.

Кто оставил Холостяк в десятом выпуске

На этой неделе шоу Холостяк покинула Юлия. Алекс отметил, что он чувствует, что их просто ждет разный путь в жизни.

Однако мужчина поблагодарил участницу за всю нежность и тепло, которое она ему подарила.

Финал шоу Холостяк уже близок. Однако каждый год зрители интересуются, удастся ли на этот раз паре сохранить чувства. Читай разбор психолога, возможна ли настоящая любовь на телепроектах.

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