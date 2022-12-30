Шоу-биз

В меняющемся мире пусть останется неизменной любовь: как прошел десятый выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Даниэла Долотова, редактор сайта 31 декабря 2022, 00:13
Холостяк
Фото: Instagram, СТБ

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