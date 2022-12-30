У мінливому світі нехай залишиться незмінним кохання: як минув десятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Що найважливіше у стосунках? У кожної людини своя відповідь на це питання. Комусь важлива романтика, а декому просто необхідна пристрасть.

Однак більшість погодиться, що у дійсно гармонійних стосунках необхідно зберігати баланс. Лише тоді вдасться провести свої почуття крізь віки.

Таким принципом вирішив скористатись і головний герой шоу Холостяк-12, запропонувавши дівчатам заповнити прогалини у стосунках. Та не всім вдалось зробити крок назустріч почуттям.

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Позбутись упереджень, щоб віднайти довіру

Алекс неодноразово помічав, як складно Юлії йому довіритись. Для чоловіка така закритість у стосунках була незрозумілою, оскільки у коханні не має існувати сумнівів.

Тому побачення пара провела, пильно вивчаючи риси обличчя одне одного. Це було необхідно, щоб детально описати зовнішність партнера художниці, яка знаходилась за стіною.

Тістечка, романтика та діаманти

Цікаво кому пощастило потрапити на таке побачення? А ось Марині було більш лячно залишатись у подібній атмосфері з Холостяком.

Чоловік завітав до учасниці в гості, захопивши з собою торт у вигляді серця та підвіску з діамантами. Проте Марина ділиться, що їй було незвично відчувати романтику у стосунках, адже сама дівчина частіше віддає перевагу пристрасті.

Перевірка сімейним життям

Головний герой шоу давно прагнув зрозуміти для себе, чи готова Саша Мудра до серйозних стосунків. Тому побачення вирішив провести у гостях у Григорія Решетніка.

Пара повинна була спробувати себе у ролі батьків трійні, щоб швидко зрозуміти свою готовність до подібного.

Попри те, що Саша зазначила, що їй було весело з малечею, дівчина сказала, що не впевнена у тому, чи зможе познайомити Холостяка з рідними.

Сміливі фантазії та відверті танці

Алекс зазначив, що у стосунках з Олександрою йому не вистачає пристрасті. Тому чоловік вирішив запросити дівчину на побачення на урок танців — бачата.

Попри сконцентрованість на хореографії та спробах виконати правильно рухи, парі вдалось трохи зблизитись. Палкі танці розбурхали й фантазію учасників.

Енергія та суперництво замість почуттів

У спілкування з Катею Холостяку не вистачило енергійності, тому чоловік запропонував разом відвідати картинг.

Алекс зізнався, що йому було приємно побачити, як в очах учасниці запалав вогонь суперництва.

Однак вже після змагань, у розмові Холостяк також поділився, що хотів спілкуватись з дівчиною на глибші теми.

Хто залишив Холостяк у десятому випуску

Цього тижня шоу Холостяк покинула Юлія. Алекс зазначив, що він відчуває, що на них просто чекає різний шлях у житті.

Однак чоловік подякував учасниці за всю ніжність і тепло, яке вона йому подарувала.

Фінал шоу Холостяк вже близько. Однак кожного року глядачі цікавляться, чи вдасться цього разу парі зберегти почуття. Читай розбір психолога, чи можлива справжня любов на телепроектах.

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