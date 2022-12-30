Шоу-біз

У мінливому світі нехай залишиться незмінним кохання: як минув десятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Даніела Долотова, редакторка сайту 31 Грудня 2022, 00:13
Холостяк
Фото: Instagram, СТБ

Більше новин
Когнітивні спотворення: що це таке та як їх побороти
А що про мене подумають інші? Помилки мислення, які заважають жити
Перехоплені розмови
Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах
Новорічні коктейлі: 4 рецепти приготування коктейлів, як у барі
Як у найкращому барі: прості рецепти коктейлів на Новий рік 2023
Ідеї зачісок на Новий рік 2023 — прості й елегантні
Зможеш зробити сама: ідеї зачісок на Новий рік 2023 — підбірка
Дивитись більше

Матеріали по темі

Холостяк
Хто не ризикує — той ніколи не кохав: як минув дев’ятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект
Холостяк
У боротьбі за почуття — все або нічого: як минув восьмий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект
Холостяк
Різка відвертість у відповідь на зрадницьку мовчанку: як минув сьомий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект
Холостяк
Атмосфера Сходу підвищує рівень пристрасті! Як пройшов 6 випуск шоу Холостяк та хто покинув проект

Відео
0:02:17
Перехоплені розмови

Тільки ти нікому не кажи! Що розповів окупант у нових перехоплених розмовах
Обстріл Семенівки
Росіяни обстріляли Чернігівську область зі ствольної артилерії: є загиблий
Атака дронів на Київ
Пошкоджені вікна, але постраждалих немає — ранкова атака дронів-камікадзе на Київ 30 грудня
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам у будь-якому випадку потрібно готуватись: Ігнат про загрозу запуску балістичних ракет по Україні
0:05:52
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 30 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:36
У мінливому світі нехай залишиться незмінним кохання: як минув десятий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект
Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять
0:02:29
Андрій Кореневич
У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Більше відео
Новорічні коктейлі: 4 рецепти приготування коктейлів, як у барі
Читати далі
Як у найкращому барі: прості рецепти коктейлів на Новий рік 2023

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь