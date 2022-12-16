В борьбе за чувства — все или ничего: как прошел восьмой выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Даже самые сильные чувства должны пройти испытания. У кого-то препятствия создают обстоятельства, а порой — достаточно реальные люди.

Если в одной из самых романтических историй в мире помехой юной любви Ромео и Джульетты стали их семьи и ссоры между ними, то в проекте Холостяк сложиться отношениям мешают разве что конкурентки.

Кто-то находит в себе силы, чтобы бороться до последнего за сердце главного героя шоу, а кому-то так и не удается избавиться от дискомфорта и приходится отступиться. Кому на этой неделе не удалось коснуться души Холостяка? Рассказываем дальше.

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Одни только хаски и никакой ласки

На этой неделе на первое свидание Алекс решил пригласить Алину, с которой у него в последнее время не складывалось общение. У пары было немало недоразумений, поэтому Холостяк решил, что сблизиться помогут нежные хаски.

Однако прогулка на санях с ездовыми собаками лишь добавила волнений девушке, что помешало ей в который раз открыть свои чувства главному герою шоу.

Алекс заметил, как из-за волнения Алина все больше закрывалась в себе, поэтому отметил, что страх девушки только мешает ей наслаждаться жизнью. Также Холостяк добавил, что опасения участницы почувствовать боль мешает их отношениям, а сам он при этом как будто играет в одни ворота.

Один лишний на заснеженном склоне

На второе свидание Холостяк пригласил Вику и Катю, чтобы попытаться покорить склоны заснеженных Карпат на сноуборде. Однако Алексу не хватило сил, чтобы уделить внимание обеим девушкам.

Пока мужчина пытался научить кататься Катю, Вика смогла это сделать сама и покорить спуск самостоятельно.

Так что позже девушка упрекнула Холостяка, что он заставил ее чувствовать себя лишней, за что мужчина, конечно, извинился.

Когда слова и Холостяк лишние

Иногда конкуренция между девушками может выйти за пределы даже их контроля, поэтому обычное свидание превращается в настоящую баталию.

Так случилось с ярыми подругами Сашей Мудрой и Мариной, когда последняя решила забрать возможность увидеться с Холостяком у первой.

Алекс собирался прокатиться на вездеходе с одной участницей, но в итоге стал зрителем напряженного противостояния между девушками, которые все время пытались уколоть конкурентку язвительным словом.

Кому-то все, а другим ничего

Одни участницы иногда могут неделями ожидать своего свидания с Холостяком, но некоторым удается увидеть своего мужчину мечты дважды в неделю.

На этот раз так повезло Марине, которая сначала по собственному желанию присоединилась к индивидуальному свиданию Саши, а затем получила приглашение на собственное.

Правда, девушка снова отправилась на встречу не одна, а с другими участницами — Александрой и Юлей. Компания сначала каталась на особом аттракционе под названием родельбан, рассматривая живописные пейзажи Карпат. Потом все пошли купаться в чанах.

Однако самым важным в этот вечер стал сюрприз от Холостяка, который подготовил видеообращение для девушек от их родных, что заставило участниц растрогаться до слез.

Кто оставил Холостяк в восьмом выпуске

На этой неделе шоу Холостяк покинула Алина. Несмотря на то, что отношения пары сначала складывались гармонично, но впоследствии начало чувствоваться напряжение.

Алекс отметил, что чувствует, будто девушка возвела стену вокруг себя и не готова его подпустить поближе к своему сердцу. Поэтому он решил ее отпустить и напоследок пожелал быть счастливой.

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