Шоу-биз

В борьбе за чувства — все или ничего: как прошел восьмой выпуск шоу Холостяк 12 и кто покинул проект

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 декабря 2022, 01:00
Холостяк
Фото: СТБ

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