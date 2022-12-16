У боротьбі за почуття — все або нічого: як минув восьмий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Навіть найсильніші почуття мають пройти випробування. У когось на перешкоді стоять обставини, а деколи — досить реальні люди.

Якщо в одній з найбільш романтичних історій у світі на заваді юному коханню Ромео і Джульєтти стали їхні сім’ї та чвари між ними, то у проекті Холостяк скластись стосункам заважають хіба що конкурентки.

Тож хтось знаходить в собі сили, щоб боротись до останнього за серце головного героя шоу, а комусь так і не вдається позбутись дискомфорту та доводиться відступитись. Кому цього тижня не вдалось торкнутись душі Холостяка? Розповідаємо далі.

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Одні лише хаскі й жодної ласки

Цього тижня на перше побачення Алекс вирішив запросити Аліну, з якою у нього останнім часом не складалось спілкування. У пари було чимало непорозумінь, тому Холостяк вирішив, що зблизитись допоможуть лагідні хаскі.

Однак прогулянка на санях з їздовими собаками лише додала хвилювань дівчині, що завадило їй вкотре відкрити свої почуття головному герою шоу.

Алекс помітив, як через хвилювання Аліна все більше закривалась у собі, тому зазначив, що страх дівчини лише заважає їй насолоджуватись життям. Також Холостяк додав, що побоювання учасниці відчути біль заважає їхнім стосункам, а сам він при цьому неначе грає в одні ворота.

Один зайвий на засніженому схилі

На друге побачення Холостяк запросив Віку та Катю, щоб спробувати підкорити схили засніжених Карпат на сноуборді. Проте Алексу забракло сил, щоб приділити увагу для обох дівчат.

Поки чоловік намагався навчити кататись Катю, то Віка змогла це зробити сама та підкорити спуск самостійно.

Тож пізніше дівчина дорікнула Холостяку, що він змусив її почувати себе зайвою, за що чоловік, звісно, перепросив.

Коли слова та Холостяк зайві

Іноді конкуренція між дівчатами може вийти за межі навіть їхнього контролю, тому звичайне побачення перетворюється на справжню баталію.

Так сталось із запеклими подругами Сашою Мудрою та Мариною, коли остання вирішила забрати можливість побачитись з Холостяком у першої.

Алекс збирався покататись на всюдиході з однією учасницею, але у результаті став глядачем напруженого протистояння між дівчатами, які весь час намагались вколоти конкурентку в’їдливим словом.

Комусь усе, а іншим — нічого

Одні учасниці інколи можуть тижнями очікувати на своє побачення з Холостяком, але деяким щастить побачити свого чоловіка мрії двічі за тиждень. Цього разу так пощастило Марині, яка спочатку за власним бажанням приєдналась до індивідуального побачення Саші, а потім отримала запрошення на власне.

Щоправда, дівчина знову відправилась на зустріч не одна, а з іншими учасницями — Олександрою та Юлею. Компанія спочатку каталась на особливому атракціоні під назвою родельбан, розглядаючи мальовничі пейзажі Карпат. Потім усі пішли купатись у чанах.

Однак найважливішим цього вечора став сюрприз від Холостяка, який підготував відеозвернення для дівчат від їхніх рідних, що змусило учасниць розчулитись до сліз.

Хто залишив Холостяк у восьмому випуску

Цього тижня шоу Холостяк покинула Аліна. Попри те, що стосунки пари спочатку складались напрочуд гармонійно, але згодом почала відчуватись напруга.

Алекс зазначив, що відчуває, ніби дівчина звела стіну навколо себе і не готова його підпустити ближче до свого серце. Тому він вирішив її відпустити та наостанок побажав бути щасливою.

Відчувати страх притаманно, здається, кожній людині. Особливо зараз багатьом боязно дивитись у майбутнє через його непевність. Читай, що таке страх невизначеності та як його побороти.

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