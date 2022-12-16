Шоу-біз

У боротьбі за почуття — все або нічого: як минув восьмий випуск шоу Холостяк 12 та хто покинув проект

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Грудня 2022, 01:00
Холостяк
Фото: СТБ

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