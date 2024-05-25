Показать более 30 техник за полчаса! Кто покинул МастерШеф 13 сезон выпуск №16 от 25.05.2024

Целую неделю зрители самого популярного кулинарного шоу страны ждали нового выпуска о событиях на кухне МастерШеф. Ожесточенную борьбу, горячее огня и острее всех ножей, уже показал нам 16 выпуск 13 сезона от 25.05.2024.

Все стараются проявить свои способности наилучшим образом однако получить черный фартук на МастерШефе может каждый. Кто покинул шоу МастерШеф в 16 выпуске 13 сезона — то, что интересует преданных зрителей.

На этот раз перед участниками была поставлена задача: показать не только свои кулинарные способности, но и презентовать техники приготовления за ограниченное время.

Как прошел шестнадцатый выпуск МастерШеф 13 сезон

Чем дальше участники проходят, тем больше становится конкуренция. На 16 неделе МастерШеф удивит украинцев.

В первом задании участники должны были показать более 30 кулинарных техник за менее получаса. Нарезка, филеирование, замешивание теста, зачистка, обжаривание — эти и другие 27 проверок отделяли участников от белого кителя.

А кто не справился — терял все ингредиенты для приготовления блюда.

К тому же, на кухне развернулись настоящие дуэли: кто же из участников справился с задачами, а для кого проект МастерШеф закончился уже в 16 выпуске?

— Перед вами — стол с продуктами. Каждый ингредиент в одном экземпляре. Тот, кто первый в турнирной таблице за баллами, первым выбирает себе продукты. Останется ли что-то последним участникам — зависит от впереди стоящих. Делиться продуктами запрещено, — такие условия поставили судьи перед участниками.

Кто покинул МастерШеф 13 сезон в 16 выпуске

В шестнадцатом выпуске судьи проекта МастерШеф попрощались с двумя участниками проекта.

Это Екатерина Мазуренко — маркетолог и блогер на тему рыбалки.

Также в 16 выпуске 13 сезона МастерШеф покинул Артем Горбенко — парень с детства мечтал попасть на МастерШеф и пять раз подавал заявку на участие.

Если после просмотра тебе захотелось приготовить легкое блюдо из сезонных продуктов, тогда предлагаем рецепт блюд из спаржи: читай в материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.