Показати понад 30 технік за півгодини! Хто покинув МастерШеф 13 сезон випуск №16 від 25.05.2024

Цілий тиждень глядачі найпопулярнішого кулінарного шоу країни чекали на новий випуск про події на кухні МастерШеф. Запеклу боротьбу, гарячішу за вогонь та гострішу за усі ножі, уже показав нам 16 випуск 13 сезону від 25.05.2024.

Усі намагаються проявити свої здібності якнайкраще, однак отримати чорний фартух на МастерШефі може кожен. Хто покинув шоу МастерШеф у 16 випуску 13 сезону — те, що цікавить відданих глядачів.

Цього разу перед учасниками поставили завдання: показати не лише свої кулінарні здібності, а й презентувати техніки приготування за обмежений час.

Як минув шістнадцятий випуск МастерШеф 13 сезон

Чим далі учасники заходять, тим більшою стає конкуренція. На 16 тижні МастерШеф здивує українців.

У першому завданні учасники повинні були показати більше як 30 кулінарних технік за менше, ніж півгодини. Нарізка, філеювання, замішування тіста, зачистка, обсмажування — ці та інші 27 перевірок відділяли учасників від білого кітеля.

А хто не впорався — втрачав усі інгредієнти для приготування страви.

До того ж на кухні розгорнулися справжні дуелі: хто ж з учасників впорався із завданнями, а для кого проект МастерШеф закінчився вже у 16 випуску?

— Перед вами — стіл з продуктами. Кожен інгредієнт в одному екземплярі. Той, хто перший у турнірній таблиці за балами — першим обирає собі продукти. Чи залишиться щось останнім учасникам — залежить від тих, хто стоїть попереду. Ділитися продуктами — заборонено, — такі умови поставили судді перед учасниками.

Хто покинув МастерШеф 13 сезон у 16 випуску

У шістнадцятому випуску судді проекту МастерШеф попрощалися аж із двома учасниками проекту.

Це Катерина Мазуренко — маркетологиня та блогерка на тему риболовлі.

Також у 16 випуску 13 сезону МастерШеф покинув Артем Горбенко — хлопець з дитинства мріяв потрапити на МастерШеф та аж пʼять разів подавав заявку на участь.

Якщо після перегляду тобі захотілося приготувати легку страву із сезонних продуктів, тоді пропонуємо тобі рецепт страв зі спаржі: читай у матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.