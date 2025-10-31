Кто покинул Холостяк 14 в третьем выпуске и какими были свидания с героинями

Новый выпуск Холостяк-14 на СТБ запомнился новыми страстями. Теперь девушки вместе живут в одном доме, а еще посетили свои первые свидания с Тарасом Цымбалюком.

Тем временем Холостяк показал героиням детали своей жизни: мир сцены, актерства и искренних эмоций. Как прошел 3 выпуск Холостяк-14 — поделились на STB.ua.

Как прошел 3 выпуск Холостяк 14 сезон от 31.10.2025

Героини поселились в доме, а после этого пришло время первого свидания сезона. На предыдущей церемонии роз Холостяк не отдал цветок Софии, Яне и Анастасии. Теперь он пригласил их на первую встречу, а именно на премьеру спектакля со своим участием.

Он признался, что раньше актерство было триггером для его второй половинки в отношениях.

Была ревность по этому поводу. Поэтому для меня важно, чтобы девушки видели, чем я занимаюсь и что забирает большую часть моей жизни, — заявил Тарас и добавил, что этот фактор также будет влиять на его решение.

Актер встретил девушек возле Октябрьского дворца, где должна была состояться премьера его спектакля. Здесь он также решил познакомиться с ними поближе.

Вместе с Холостяком они сыграли несколько актерских этюдов. По словам Тараса, это помогло им вступить с актером в контакт через призму профессии.

— Я выбрал самую легкую форму, потому что они очень волновались, и я хотел облегчить это, — сказал он.

Во время личных разговоров Тарас стремился понять, кто будет искренне разделять его ценности. Поэтому в конце свидания розу получила Анастасия.

Также девушек ждал приятный сюрприз — Григорий Решетник посетил дом героинь с новостью. Он основал Жіночий клуб — простор для откровенных разговоров и самопознания. Героини провели первую практику с психологом Еленой Божук, во время которой избавились от того, что мешает двигаться дальше.

Каждая написала на бумажке то, что хочет оставить в прошлом, и сожгла в костре. Это стало символическим очищением перед новыми этапами в отношениях.

Еще одно свидание Холостяк провел с Дарьей. Они посетили парфюмерную студию, где создавали ароматы друг для друга только с помощью интуиции и ощущений. В личном общении они открылись друг другу по-новому, так что в конце Дарья получила розу от Тараса.

На следующий день Тарас предложил девушкам отправиться на свидание без подготовки. Ирина, Оля и Виктория решили принять вызов. Вместе они пошли на тренировку, потом посетили бранч, где Тарас больше узнал каждую героиню. После индивидуальных разговоров розу получила Ира.

Кто покинул Холостяк 14 в 3 выпуске

После свиданий прошла традиционная церемония роз. В просторном помещении разместили фотографии девушек, сделанные специально для Тараса.

Впрочем, произошло нечто неожиданное — в начале вечера они сообщили Холостяку, что София самостоятельно решила покинуть реалити.

После группового свидания с Яной, Софией и Анастасией в их новом доме вспыхнул конфликт. Атмосфера между девчонками стала настолько напряженной, что София Шамия решила досрочно покинуть Холостяк.

По словам Тараса, он не был готов к такой новости.

На мой взгляд, наше последнее общение с Софией ни к чему категорическому или радикальному не привело. Поэтому я немного был удивлен. Это было ее взвешенное решение.

Во время церемонии роз актер попрощался с Николеттой, с которой во время первого знакомства сделал совместную татуировку.

— У меня мелькнуло ощущение, что у нас с тобой диалог не клеится. Поэтому я не могу дать тебе розу, — сказал он.

Также розу не получила и Виктория. Холостяк объяснил это тем, что они с девушкой слишком разные.

— Мы много говорили о том, что она не похожа на Мэрилин Монро и не привлекает этот сексуальный образ. А потом я смотрю на ее фотографию и понимаю, что именно такой она хочет себя видеть. Мне показалось, что Вика, из-за своей юности, имеет определенный диссонанс в словах.

Уже в следующую пятницу в 19:00 на СТБ зрители продолжат следить за самым романтичным реалити страны. Как будет развиваться общение с Холостяком, узнаем уже 7 ноября.

А еще мы рассказывали о самых ярких парах Холостяка.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!