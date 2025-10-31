Стиль жизни Шоу-биз

Кто покинул Холостяк 14 в третьем выпуске и какими были свидания с героинями

Ирина Танасийчук, журналист сайта 31 октября 2025, 23:56 4 мин.
Кто покинул Холостяк 14 в третьем выпуске и какими были свидания с героинями
Фото СТБ

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь