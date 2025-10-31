Хто покинув Холостяк 14 у третьому випуску та якими були побачення з героїнями

Новий випуск Холостяк-14 на СТБ запам’ятався новими пристрастями. Тепер дівчата разом живуть в одному будинку, а ще відвідали свої перші побачення з Тарасом Цимбалюком.

Тим часом Холостяк показав героїням деталі свого життя: світ сцени, акторства й щирих емоцій. Як пройшов 3 випуск Холостяк-14 — поділилися на STB.ua.

Як минув 3 випуск Холостяк 14 сезон від 31.10.2025

Героїні оселилися в будинку, а після цього настав час першого побачення сезону. На попередній церемонії троянд Холостяк не віддав квітку Софії, Яні та Анастасії. Тож тепер він запросив їх на першу зустріч, а саме на прем’єру вистави зі своєю участю.

Він зізнався, що раніше акторство було тригером для його другої половинки у стосунках.

Були ревнощі з цього приводу. Тому для мене важливо, щоб дівчата бачили чим я займаюсь і що забирає більшу частину мого життя, — заявив Тарас і додав, що цей фактор також впливатиме на його рішення.

Актор зустрів дівчат біля Жовтневого палацу, де мала відбутися прем’єра його вистави. Тут він також вирішив познайомитися з ними ближче.

Разом з Холостяком вони зіграли кілька акторських етюдів. За словами Тараса, це допомогло їм вступити з актором в контакт через призму професії.

— Я вибрав найлегшу форму, бо вони дуже хвилювалися і я хотів це полегшити, — сказав він.

Під час особистих розмов Тарас прагнув зрозуміти, хто щиро поділятиме його цінності. Тому наприкінці побачення троянду отримала Анастасія.

Також на дівчат чекав приємний сюрприз — Григорій Решетник завітав до будинку героїнь із новиною. Він започаткував Жіночий клуб — простір для відвертих розмов і самопізнання. Героїні провели першу практику з психологинею Оленою Божук, під час якої позбулися того, що заважає рухатися далі.

Кожна написала на папірці те, що хоче лишити в минулому, і спалила у вогнищі. Це стало символічним очищенням перед новими етапами у стосунках.

Ще одне побачення Холостяк провів із Дар’єю. Вони відвідали парфумерну студію, де створювали аромати одне для одного — лише за допомогою інтуїції та відчуттів. В особистому спілкуванні вони відкрилися один одному по-новому, тож наприкінці Дар’я отримала троянду від Тараса.

Наступного дня Тарас запропонував дівчатам вирушити на побачення без підготовки. Ірина, Оля та Вікторія вирішили прийняти виклик. Разом вони пішли на тренування, потім відвідали бранч, де Тарас більше дізнався про кожну героїню. Після індивідуальних розмов троянду отримала Іра.

Хто покинув Холостяк 14 у 3 випуску

Після побачень відбулася традиційна церемонія троянд. У просторому приміщенні розмістили фотографії дівчат, зроблені спеціально для Тараса.

Втім, трапилась дещо несподіване — на початку вечора вони повідомили Холостяку, що Софія самостійно вирішила покинути реаліті.

Після групового побачення з Яною, Софією та Анастасією в їхній новій оселі спалахнув конфлікт. Атмосфера між дівчатами стала настільки напруженою, що Софія Шамія вирішила достроково залишити Холостяк.

За словами Тараса, він не був готовий до такої новини.

На мою думку, наше останнє спілкування з Софією ні до чого категоричного чи радикального не призвело. Тому я трішки був здивований. Це було її зважене рішення.

Під час церемонії троянд актор попрощався з Ніколєттою, з якою під час першого знайомства зробив спільне татуювання.

— У мене промайнуло відчуття, що в нас із тобою діалог не клеїться. Тому я не можу дати тобі троянду, — сказав він.

Також троянду не отримала і Вікторія. Холостяк пояснив це тим, що вони з дівчиною занадто різні.

— Ми багато розмовляли про те, що вона не схожа на Мерилін Монро і не притягує цей сексуальний образ. А потім я дивлюся на її фотографію й розумію, що саме такою вона хоче себе бачити. Мені здалося, що Віка, через свою юність, має певний дисонанс у словах.

Уже у наступну п’ятницю о 19:00 на СТБ глядачі продовжать стежити за найромантичнішим реаліті країни. Як розвиватиметься спілкування з Холостяком дізнаємось вже 7 листопада.

