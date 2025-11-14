Кто покинул Холостяк 14 в 5 выпуске: невероятные Карпаты и капризы природы на церемонии роз

Пятый выпуск романтического реалити Холостяк порадовал зрителей невероятными видами Карпат. Героини стали ближе к природе, ведь их встретила не люксовая гостиница, а палатки, костры и свежий лесной воздух.

Как прошли свидания на этот раз и кто покинул Холостяк 14 в 5-м выпуске — Вікна расскажут самое интересное.

Как прошел 5 выпуск Холостяк 14 сезон от 14.11.2025

По словам Тараса Цымбалюка, Карпаты — одно из его мест силы. Именно поэтому он пригласил девушек в палаточный городок, который лично подготовил.

— Красивое место, костер — такую ​​романтику я хотел. Надеюсь, что это немного раскроет девушек. Хочу увидеть, какие они, когда чуть-чуть выходят из зоны комфорта.

Холостяк уверен: в жизни всякое бывает, поэтому иногда нужно подстраиваться под разные жизненные сложности.

Впрочем, чтобы добраться до лагеря, девушкам пришлось сделать непростой выбор: взять с собой провиант можно только в том случае, если добираться до палаток пешком. А за комфортную поездку на авто пришлось отказаться от еды и других нужных вещей.

В первый день пребывания в лагере произошло неожиданное — во время личного разговора с Дианой Холостяк затронул тему ее предыдущих отношений. Девушка откровенно призналась, что до сих пор испытывает чувства к своему бывшему. Они вместе приняли решение завершить свое общение. Диана покинула реалити.

— Я плохо отношусь к обману. Я не вижу дальше смысла с ней общаться, — сказал Тарас.

На первом свидании в Карпатах побывали сразу три девушки — Валерия, Яна и Оксана. Холостяк приготовил для них восхождение на гору Синяк. Каждое их действие стало метафорой отношений: проверка на прочность, когда трудно, когда кто-то идет быстрее или хочет сдаться.

После личного общения Тарас вручил розу Оксане.

— Я больше всего был расслаблен именно с Оксаной. Ибо отношения — это и о твоем состоянии. Это не гонка за тем, чтобы восполнить паузу, — объяснил он свой выбор.

Второе свидание посетили Дарья и Юлия. Героини осуществили сплав по горной реке. Это испытание показало их умение доверять партнеру. Продолжить участие в реалити должна была только одна девушка, но Тарас решил продолжить общение с обеими героинями.

А между тем другие девушки прошли мастер-класс по плетению венков на праздник Ивана Купала.

Кто покинул Холостяк 14 в 5 выпуске от 14 ноября 2025

Во время церемонии роз начался настоящий ураган — шквальный ветер и дождь чуть не снесли с места девушек и Тараса. Вместо традиционного вручения цветов Холостяку пришлось быстро озвучить имя той, кто покинет реалити. На этот раз не повезло Яне.

— Я решил, что мой путь с Яной должен прекратиться. Он действительно хороший человек, но я сделал это, потому что не хотел обманывать себя. Я не чувствую романтики и сближения со мной, — прокомментировал Тарас.

