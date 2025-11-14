Хто покинув Холостяк 14 у 5 випуску: неймовірні Карпати та примхи природи на церемонії троянд

П’ятий випуск романтичного реаліті Холостяк потішив глядачів неймовірними краєвидами Карпат. Героїні стали ближчими до природи, адже їх зустрів не люксовий готель, а намети, багаття і свіже лісове повітря.

Як минули побачення цього разу і хто покинув Холостяк 14 у 5-му випуску — Вікна розкажуть найцікавіше.

Як минув 5 випуск Холостяк 14 сезон від 14.11.2025

За словами Тараса Цимбалюка, Карпати — одне з його місць сили. Саме тому він запросив дівчат у наметове містечко, яке особисто підготував.

— Красиве місце, вогнище — таку романтику я хотів. Сподіваюсь, що це трішки розкриє дівчат. Хочу побачити, які вони, коли трохи виходять із зони комфорту.

Холостяк впевнений: в житті всяке буває, тому іноді потрібно підлаштовуватись під різні життєві складнощі.

Втім, щоб дістатися до табору, дівчатам довелося зробити непростий вибір: взяти з собою провіант можна лише у тому випадку, якщо діставатися до наметів пішки. А за комфортну поїздку на автівці довелося відмовитися від їжі та інших потрібних речей.

У перший день перебування в таборі сталося несподіване — під час особистої розмови з Діаною Холостяк торкнувся теми її попередніх стосунків. Дівчина відверто зізналася, що досі має почуття до свого колишнього. Тож вони разом ухвалили рішення завершити своє спілкування. Діана покинула реаліті.

— Я погано ставлюся до обману. Я не бачу далі сенсу з нею спілкуватися, — сказав Тарас.

На першому побаченні в Карпатах побували одразу три дівчини — Валерія, Яна та Оксана. Холостяк приготував для них сходження на гору Синяк. Кожна їхня дія стала метафорою стосунків: перевірка на міцність, коли важко, коли хтось іде швидше або хоче здатися.

Після особистого спілкування Тарас вручив троянду Оксані.

— Я найбільше був розслаблений саме з Оксаною. Бо стосунки — це і про твій стан. Це не гонка за тим, щоб заповнити паузу, — пояснив він свій вибір.

Друге побачення відвідали Дар’я та Юлія. Героїні здійснили сплав гірською річкою. Це випробування показало їхнє вміння довіряти партнеру. Продовжити участь у реаліті мала лише одна дівчина, але Тарас вирішив продовжити спілкування з обома героїнями.

А тим часом інші дівчата пройшли майстер-клас із плетіння вінків на свято Івана Купала.

Хто покинув Холостяк 14 у 5 випуску від 14 листопада 2025

Під час церемонії троянд почався справжній ураган — шквальний вітер і дощ ледь не знесли з місця дівчат і Тараса. Замість традиційного вручення квітів Холостяку довелося швидко озвучити ім’я тої, хто покидає реаліті. Цього разу не пощастило Яні.

— Я вирішив, що мій шлях з Яною має припинитися. Вона дійсно хороша людина, але я зробив це, бо не хотів обманювати себе. Я не відчуваю романтики й зближення зі мною, — прокоментував Тарас.

