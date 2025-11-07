Кто покинул Холостяк 14 в 4 выпуске: “звездные” свидания, эко-акции и не только

На этой неделе в четвертом выпуске реалити Холостяк была особая тема — произведение Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц. Поэтому героини погрузились в мир философии и символов. Кроме классики девушки также вдохновлялись темой экологии и заботы об окружающей среде.

Как прошел 4 выпуск Холостяка 14 сезон от 07.11.2025

Утро в доме девушек началось с визита ведущего Григория Решетника. Он объявил, что темой этой недели станет классическое произведение французской литературы Маленький принц.

По словам Тараса Цымбалюка, эта книга является для него по-настоящему особенной. Он даже сделал папу с цитатой из произведения: “Все дороги ведут к людям“.

Далее Холостяк пригласил Надин на настоящее “звездное” свидание в планетарии. Созерцая небесные светила, они по-новому открылись друг другу, ведь задавали вопросы, на которые нужно было ответить честно. В конце встречи она получила розу от Тараса.

После этого Валерия, Надя и Диана отправились на групповое свидание. Тарас решил устроить эко-акцию.

— У нас неделя, посвященная произведению Маленький принц. Там есть цитата: “Убрался сам утром — тщательно убери и свою планету”. Поэтому мы сегодня будем убирать самый красивый город в мире, — объяснил он свое решение.

Пока девушки старательно убирали Труханов остров в Киеве, Холостяк в личных разговорах пытался как можно больше узнать о каждой из героинь. А еще они вместе учились сортировать мусор. Позже Валерия получила особый подарок от Тараса — вазу из переработанного пластика и роскошный букет цветов.

А дальше было первое свидание формата “2+1”, после которого только одна девушка продолжит общение с Тарасом. Перед этим ведущий принес героиням приглашение с надписью: “Каждый человек должен стремиться к своей планете“.

На этот раз Тарас пригласил Ирину и Юлию Артюх. Вместе они жарили шашлыки на природе и обсуждали семейные традиции отдыха. В конце Тарас решил проститься с Юлей.

Я чувствую, что ты не готова к отношениям. Часто у тебя фокусировка на чем-то другом, и это нормально, — объяснил свое решение Холостяк.

Также девушки приняли участие в креативном апсайклинг-челендже и создали индивидуальные образы из подержанных вещей. Они учились видеть красоту в деталях и обретать смысл в несовершенном.

Кто покинул Холостяк 14 в 4 выпуске от 7 ноября 2025 года

Помимо Юлии Артюх, Холостяк также покинула Надежда.

— У тебя очень классное чувство юмора. Но я чувствую между нами только дружеский вайб. Поэтому я не могу тебе дать эту розу, — сказал Тарас.

Реалити почти закончилось и для Дианы. Холостяк не вручил ей последнюю розу, однако в конце концов решил дать их отношениям еще один шанс. Девушка продолжить общение с Тарасом в следующем выпуске.

