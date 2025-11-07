Хто покинув Холостяк 14 у 4 випуску: “зіркові” побачення, еко-акції і не тільки

Цього тижня у четвертому випуску реаліті Холостяк була особлива тема — твір Антуана де Сент-Екзюпері Маленький принц. Тож героїні поринули у світ філософії та символів. Та окрім класики дівчата також надихались темою екології й турботи про навколишнє середовище.

Більше про те, як минули побачення та хто покинув Холостяк 14 у 4-му випуску — далі в матеріалі Вікна-новини.

Як минув 4 випуск Холостяка 14 сезон від 07.11.2025

Ранок у домі дівчат розпочався з візиту ведучого Григорія Решетника. Він оголосив, що темою цього тижня стане класичний твір французької літератури Маленький принц.

За словами Тараса Цимбалюка, ця книга є для нього по-справжньому особливою. Він навіть зробив тату із цитатою із твору: “Всі дороги ведуть до людей”.

Далі Холостяк запросив Надін на справжнє “зіркове” побачення в планетарії. Споглядаючи небесні світила, вони по-новому відкрилися один одному, адже ставили запитання, на які потрібно було відповісти чесно. Наприкінці зустрічі дівчина отримала троянду від Тараса.

Після цього Валерія, Надя і Діана відправилися на групове побачення. Тарас вирішив влаштувати екоакцію.

— У нас тиждень, присвячений твору Маленький принц. Там є цитата: “Прибрався сам уранці — ретельно прибери й свою планету”. Тому ми сьогодні будемо прибирати найкрасивіше у світі місто, — пояснив він своє рішення.

Поки дівчата старанно прибирали Труханів острів у Києві, Холостяк в особистих розмовах намагався якомога більше дізнатися про кожну з героїнь. А ще вони разом вчилися сортувати сміття. Пізніше Валерія отримала особливий подарунок від Тараса — вазу з переробленого пластику і розкішний букет квітів.

А далі було перше побачення формату “2+1”, після якого лише одна дівчина продовжить спілкування з Тарасом. Перед цим ведучий приніс героїням запрошення із написом: “Кожна людина повинна прагнути до своєї планети”.

Цього разу Тарас запросив Ірину та Юлію Артюх. Разом вони смажили шашлики на природі й обговорювали сімейні традиції свого відпочинку. Наприкінці Тарас вирішив попрощатися з Юлею.

Я відчуваю, що ти не готова до стосунків. Часто в тебе фокусування на чомусь іншому, і це нормально, — пояснив своє рішення Холостяк.

Також дівчата взяли участь у креативному апсайклінг-челенджі та створили індивідуальні образи з уживаних речей. Вони вчилися бачити красу у деталях і знаходити сенс у недосконалому.

Хто покинув Холостяк 14 у 4 випуску від 7 листопада 2025

Окрім Юлії Артюх, Холостяк також залишила Надія.

— У тебе дуже гарне почуття гумору. Але я відчуваю між нами лише дружній вайб. Тож я не можу тобі дати цю троянду, — сказав Тарас.

Реаліті майже закінчилося і для Діани. Холостяк не вручив їй останню троянду, проте врешті-решт вирішив дати їхнім стосункам ще один шанс. Дівчина продовжить спілкування з Тарасом у наступному випуску.

