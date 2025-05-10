Новое “распределение” загнало в черный: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №11 выпуск от 10.05.2025

МастерШеф 15 сезон постепенно подогревает интерес зрителей к финалу. С новыми конкурсами становится все интереснее наблюдать за борьбой. И постоянно появляется вопрос: “Кто же победит в этом сезоне?”

Читай в материале, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 11 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 11 выпуск МастерШеф 15 сезон

В этот раз судьи снова решили удивить новинками. В конкурсе участники впервые поделили обязанности по новому распределению. И он перессорил всех. Когда казалось бы, что все уже решили и каждый занимался своим процессом — судьи снова удивили.

Этот конкурс стал сложным для многих участников. Поэтому многие получили черный фартук.

Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 11 выпуске

В 11 выпуске МастерШеф 15 сезон проект покинул Валерий Гармаш. У мужчины высшее педагогическое образование, работал директором школы, а также в сфере почтовой логистики. Но он решил кардинально изменить свою жизнь и посвятить себя кулинарии.

Если хочешь потешить себя вкусненькое и проверить кулинарные возможности, попробуй приготовить бланманже из трех ингредиентов.

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