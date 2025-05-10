Шоу-биз

Новое “распределение” загнало в черный: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №11 выпуск от 10.05.2025

Богдана Макалюк, журналист сайта 10 мая 2025, 22:35
Кто покинул МастерШеф 15 сезон в 11 выпуске
Фото Instagram, СТБ
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Новое “распределение” загнало в черный: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №11 выпуск от 10.05.2025
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