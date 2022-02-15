Десерт из трех ингредиентов. Рецепт нежного бланманже от Евгения Клопотенко

Сегодня мы расскажем о нежном бланманже. Пусть тебя не пугает это название. Мы уверены, что ты это пробовал(-а), но не знал(-а), как называется. Простыми словами, это желе из молока.
Рецептом этого десерта на своей странице в Instagram поделился Евгений Клопотенко.
— Вы можете заставить обычное молоко застыть и стать необычным, понимаете?
Это как владение магией. Ничего сверхсложного, но во рту появляется большая нежность.
Это как владение магией. Ничего сверхсложного, но во рту появляется большая нежность.
Ингредиенты:
Для ягодного соуса:
Чтобы десерт был немного разнообразнее, можно добавить верхний ягодный слой.
Чтобы десерт был немного разнообразнее, можно добавить верхний ягодный слой.
Можно добавить готовое варенье или сделать его из замороженной малины.
Смешиваем пюре из красной и желтой малины (можно взять только одну). Перемешиваем 400 г пюре с 200 г сахара, провариваем до загустения и поливаем застывшее молоко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Наслаждаемся простым рецептом! Приятного тебе аппетита!
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