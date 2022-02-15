Десерт из трех ингредиентов. Рецепт нежного бланманже от Евгения Клопотенко

Сегодня мы расскажем о нежном бланманже. Пусть тебя не пугает это название. Мы уверены, что ты это пробовал(-а), но не знал(-а), как называется. Простыми словами, это желе из молока.

Рецептом этого десерта на своей странице в Instagram поделился Евгений Клопотенко.

— Вы можете заставить обычное молоко застыть и стать необычным, понимаете?

Это как владение магией. Ничего сверхсложного, но во рту появляется большая нежность.

Ингредиенты:

желатин — 25 г

молоко — 400 мл

сахар по вкусу

Для ягодного соуса:

малиновое пюре — 400 г

сахар — 200 г

Приготовление

Желатин заливаем 100 мл молока и оставляем на 10 минут, чтобы он размок. 300 мл молока доводим до кипения, охлаждаем и добавляем сахар (здесь его количество регулируем самостоятельно). Перемешиваем и добавляем подготовленный желатин, снова перемешиваем, чтобы растворить желатин. Наливаем в формы и ставим в холодильник на шесть часов.

Чтобы десерт был немного разнообразнее, можно добавить верхний ягодный слой.

Можно добавить готовое варенье или сделать его из замороженной малины.

Смешиваем пюре из красной и желтой малины (можно взять только одну). Перемешиваем 400 г пюре с 200 г сахара, провариваем до загустения и поливаем застывшее молоко.

Наслаждаемся простым рецептом! Приятного тебе аппетита!

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