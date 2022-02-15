Десерт із трьох інгредієнтів. Рецепт ніжного бланманже від Євгена Клопотенка

Сьогодні ми розповімо про ніжне бланманже. Нехай тебе не лякає ця назва. Ми впевнені, що ти це куштував, але не знав, як називається. Простими словами, це желе з молока.
Рецептом цього десерту на своїй сторінці в Instagram поділився шеф-реформатор Євген Клопотенко.
— Ви можете змусити звичне молоко застигнути й стати незвичним, розумієте?
Це як володіння магією. Нічого надскладного, а в роті з’являється велика ніжність.
Це як володіння магією. Нічого надскладного, а в роті з’являється велика ніжність.
Інгредієнти:
Для ягідного шару:
Щоб десерт був трішки різноманітнішим, можна додати верхній ягідний шар.
Щоб десерт був трішки різноманітнішим, можна додати верхній ягідний шар.
Можна додати готове варення або зробити його з замороженої малини.
Змішуємо пюре з червоної та жовтої малини (можна взяти лише одну). Перемішуємо 400 г пюре з 200 г цукру, проварюємо до загустіння та поливаємо застигле молоко.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)
Насолоджуємося простим рецептом! Смачного!
А якщо ти хочеш відчути солодкий смак дитинства, пропонуємо легкий рецепт вафельного торта від Ектора Хіменеса-Браво.