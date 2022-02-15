Десерт із трьох інгредієнтів. Рецепт ніжного бланманже від Євгена Клопотенка

Сьогодні ми розповімо про ніжне бланманже. Нехай тебе не лякає ця назва. Ми впевнені, що ти це куштував, але не знав, як називається. Простими словами, це желе з молока.

Рецептом цього десерту на своїй сторінці в Instagram поділився шеф-реформатор Євген Клопотенко.

— Ви можете змусити звичне молоко застигнути й стати незвичним, розумієте?

Це як володіння магією. Нічого надскладного, а в роті з’являється велика ніжність.

Інгредієнти:

желатин — 25 г

молоко — 400 мл

цукор

Для ягідного шару:

малинове пюре — 400 г

цукор — 200 г

Приготування

Желатин заливаємо 100 мл молока та залишаємо на 10 хвилин для того, щоб він набряк. 300 мл молока доводимо до кипіння, охолоджуємо і додаємо цукор (тут його кількість регулюємо самостійно). Перемішуємо та додаємо підготовлений желатин, знову перемішуємо, щоб желатин гарно розчинився. Наливаємо у форми й ставимо до холодильника на шість годин.

Щоб десерт був трішки різноманітнішим, можна додати верхній ягідний шар.

Можна додати готове варення або зробити його з замороженої малини.

Змішуємо пюре з червоної та жовтої малини (можна взяти лише одну). Перемішуємо 400 г пюре з 200 г цукру, проварюємо до загустіння та поливаємо застигле молоко.

Насолоджуємося простим рецептом! Смачного!

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