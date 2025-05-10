Шоу-біз

Новий “розподіл” загнав у чорний: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №11 випуск від 10.05.2025

Богдана Макалюк, журналістка сайту 10 Травня 2025, 22:35
Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 11 випуску
Фото Instagram, СТБ
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Новий “розподіл” загнав у чорний: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №11 випуск від 10.05.2025
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