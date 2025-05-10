Новий “розподіл” загнав у чорний: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №11 випуск від 10.05.2025

МастерШеф 15 сезон поступово підігріває інтерес глядачів до фіналу. З новими конкурсами стає дедалі цікавіше спостерігати за боротьбою. І постійно з’являється питання: “Хто ж переможе цього сезону?”

Читай у матеріалі, хто покинув МастерШеф 15 сезон в 11 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 11 випуск МастерШеф 15 сезон

Цього разу судді знову вирішили здивувати новинками. У конкурсі учасники вперше поділили обов’язки за новим розподілом. І він пересварив усіх. Коли здавалося б, що вже все вирішили та кожен займався своїм процесом — судді знову здивували.

Цей конкурс став складним для багатьох учасників. Тому багато осіб отримали чорний фартух.

Хто покинув МастерШеф 15 сезон в 11 випуску

В 11 випуску МастерШеф 15 сезон проект покинув Валерій Гармаш. Чоловік має вищу педагогічну освіту, працював директором школи, а також у сфері поштової логістики. Але він вирішив кардинально змінити своє життя та присвятити себе кулінарії.

Якщо хочеш потішити себе смачненьким та перевірити кулінарні можливості, спробуй приготувати бланманже з трьох інгредієнтів.

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