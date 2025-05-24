Дружба, проверенная конкурсом: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №13 выпуск от 24.05.2025

В МастерШеф 15 сезон осталась десятка лучших кулинаров-амматоров. Они шаг за шагом идут к заветному финалу и не остановятся перед достижением мечты. Но конкурсы МастерШеф могут приземлить любого человека, который парит в своих мечтах.

Читай, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 13 выпуске и как прошли конкурсы.

Как прошел 13 выпуск МастерШеф 15 сезон

Участники на протяжении проекта находят своих хороших друзей, хотя это кажется нереальным в напряженной борьбе. Впрочем, теплые отношения властвуют на площадке. Но когда дело доходит до конкурсов и побед в них, дружба где-то исчезает.

Участникам разрешили встать в пару с лучшим другом на проекте и приготовить вместе блюдо. Но смогли ли они сохранить дружбу и приготовить вкусное блюдо или ссоры разрушили все, увидишь уже в выпуске.

Кто покинул МстерШеф 15 сезон в 13 выпуске

МастерШеф 15 сезон в 13 выпуске покинула Настя Байда.

Девушка выучилась на юриста и 10 лет посвятила этой профессии. На МастерШеф она пришла попробовать новые силы и найти своих единомышленников.

Если ты хочешь проверить свои кулинарные навыки, приготовь классику десертов. Ранее мы рассказывали рецепт вкусного чизкейка.

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