Дружба, проверенная конкурсом: кто покинул МастерШеф 15 сезон в №13 выпуск от 24.05.2025

Фото Instagram, СТБ В МастерШеф 15 сезон осталась десятка лучших кулинаров-амматоров. Они шаг за шагом идут к заветному финалу и не остановятся перед достижением мечты. Но конкурсы МастерШеф могут приземлить любого человека, который парит в своих мечтах. Читай, кто покинул МастерШеф 15 сезон в 13 выпуске и как прошли конкурсы. Как прошел 13 выпуск МастерШеф 15 сезон Участники на протяжении проекта находят своих хороших друзей, хотя это кажется нереальным в напряженной борьбе. Впрочем, теплые отношения властвуют на площадке. Но когда дело доходит до конкурсов и побед в них, дружба где-то исчезает.Участникам разрешили встать в пару с лучшим другом на проекте и приготовить вместе блюдо. Но смогли ли они сохранить дружбу и приготовить вкусное блюдо или ссоры разрушили все, увидишь уже в выпуске. Читать по теме Просто и вкусно: рецепт приготовления мяса по-французски Мясо по-французски на украинском столе: читай три рецепта от Вікна-новини. Кто покинул МстерШеф 15 сезон в 13 выпуске МастерШеф 15 сезон в 13 выпуске покинула Настя Байда. Девушка выучилась на юриста и 10 лет посвятила этой профессии. На МастерШеф она пришла попробовать новые силы и найти своих единомышленников. Если ты хочешь проверить свои кулинарные навыки, приготовь классику десертов. Ранее мы рассказывали рецепт вкусного чизкейка. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: МастерШеф Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter