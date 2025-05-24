Шоу-біз

Дружба, перевірена конкурсом: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №13 випуск від 24.05.2025

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Травня 2025, 23:05
Хто покинув МастерШеф 15 сезон у 13 випуску
Фото Instagram, СТБ
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