Дружба, перевірена конкурсом: хто покинув МастерШеф 15 сезон у №13 випуск від 24.05.2025

У МастерШеф 15 сезон залишилася десятка найкращих кулінарів-аматорів. Вони крок за кроком йдуть до омріяного фіналу та не зупиняться перед досягненням мрії. Але конкурси МастерШеф можуть приземлити будь-яку замріяну людину.

Читай, хто покинув МастерШеф 15 сезон у 13 випуску та як минули конкурси.

Як пройшов 13 випуск МастерШеф 15 сезон

Учасники протягом проекту знаходять своїх хороших друзів, хоча це здається нереальним у напруженій боротьбі. Утім, теплі стосунки панують на майданчику. Але, коли справа доходить до конкурсів та перемог у них, дружба десь зникає.

Учасникам дозволили стати в пару з найкращим другом на проекті та приготувати разом страву. Але чи змогли вони зберегти дружбу та приготувати смачну страву чи сварки все зруйнували, побачиш уже у випуску.

Хто покинув МстерШеф 15 сезон у 13 випуску

МастерШеф 15 сезон у 13 випуску покинула Настя Байда.

Дівчина вивчилася на юриста та 10 років присвятила цій професії. На МастерШеф вона прийшла, щоб спробувати нові сили та знайти своїх однодумців.

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