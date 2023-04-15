Как прошел десятый выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

МастерШеф Профессионалы-4 продолжает испытывать навыки поваров сложными конкурсами. В этом сезоне сосредоточились на трансформировании локальных продуктов во что-то новое и необычное.

Впрочем, не всем удается приготовить удачное блюдо. Кому-то не хватает опыта, кому-то — знаний, а кто-то не может стать внимательным во время готовки. Таким образом, количество участников стремительно приближается к десятке лучших. Мы расскажем, кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в десятом выпуске.

Как прошел десятый выпуск МастерШеф Профессионалы-4

Талантливый повар может из простых ингредиентов приготовить блюдо высокого кулинарного уровня. Для этого нужно использовать разные техники, сочетания вкусов и кухонные приборы.

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В десятом выпуске МастерШеф Профессионалы-4 поварам дали задание удивить судей блюдам из квашеной капусты. Кулинары готовили мильфей, карамель и даже сорбет. Это действительно удивило судей.

Впрочем, не все замыслы удалось реализовать. Повара получали черные фартуки и соревновались за место на проекте.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в десятом выпуске

МастерШеф Профессионалы-4 в десятом выпуске покинул Иван Козырь. Мужчина уже не в первый раз на кухне проекта, ведь несколько лет назад участвовал в сезоне аматоров.

Можно быть МастерШефом для своей семьи, готовя вкусные и сытные блюда. Ранее мы рассказывали, что можно приготовить на обед: блюда от Лизы Глинской и Ольги Мартыновской.

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