Шоу-биз

Как прошел десятый выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 апреля 2023, 22:45
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 10 випуску 4 сезони від 15.04.23
Фото: Instagram, СТБ

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