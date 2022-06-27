Вкусный обед родом из детства: три рецепта от Лизы Глинской и Ольги Мартыновской

Не знаешь, что готовить на обед? Обрати внимание на следующие критерии: быстро, просто и вкусно. Предлагаем три рецепта для вкусного обеда.
Питание даже во время войны должно быть питательным и сбалансированным, поэтому держи три крутых варианта обеда от украинских повелительниц гастрономии.
Занимает минимум усилий, но дарит чувство сытости и энергии на долгое время, что идеально для обеда. Тефтели можно дополнить любым гарниром на скорую руку.
Благодаря рецепту победительницы МастерШеф Лизы Глинской ваша семья будет в восторге от этого простого блюда родом из детства.
Для подливки:
6. Для подливки порежь морковь соломкой, а лук мелким кубиком, после чего обжарь до золотой корочки.
7. В кастрюлю, в которой ты доведешь до готовности тефтельки, на самое дно положи помидоры в собственном соку с частью зажарки, туда же положи тефтели и сверху закрой это оставшейся зажаркой.
8. Налей в кастрюлю 50 мл воды и готовь тефтели с закрытой крышкой на среднем огне в течение 15-20 минут.
Обед готов, после этого можно сразу подавать блюдо на стол.
Продолжаем путешествовать по рецептам детства. Лиза Глинская поделилась нереальным рецептом голубцов.
Для подливки:
С рисом мы делаем ту же манипуляцию, что и в прошлом рецепте с тефтелями. Варим 15 минут и оставляем до полного остывания под закрытой крышкой.
Лук мелко порежь кубиком и поджарь до золотистого цвета. Далее возьми капусту и в центре сделай четыре глубоких надреза по кругу, после чего наколи вилкой кочан капусты.
В кипящую воду погрузи капусту на две – три минуты, чтобы листья стали мягкими. Далее разбери на отдельные листы.
Затем в ту же кипящую воду отправь по пять – шесть листьев капусты на одну – две минуты, чтобы они стали еще мягче.
Подготовь начинку, смешав обжаренный лук, рис и фарш со специями. Выложи его на разрезанный вдоль лист капусты, отделив его таким образом от жесткой сердцевины.
После этого заверни лист с начинкой в конус, в котором края заправлены внутрь. На дно кастрюли положи обрезки из капусты, а на верх — сформированный голубец, и так повтори несколько ярусов.
Дальше голубцы нужно залить соусом. Для его приготовления нарежь морковь мелкой соломкой, а лук кубиком и обжарь до золотого цвета.
Добавь специи и помидоры в собственном соку, после чего перемешай и залей голубцы. Если помидоры кислые, добавь немного сахара.
После этого накрой голубцы в кастрюле тарелкой и прижми их, что позволит им не подниматься. Готовь 45-50 минут на среднем огне до готовности.
Такое блюдо можно смело есть как самостоятельное, а можно дополнить гарниром.
Все мы любим макароны с овощами. Часто, когда не было возможности творить кулинарные шедевры, наши мамы варили макароны и балансировали их овощами.
С годами ничего не изменилось, кроме того, что вариации приготовления макаронных изделий увеличились в сотни раз. Одной из них поделилась ведущая программы МастерШеф Ольга Мартыновская.
В произвольной форме нарежьте болгарский перец и грибы и обжарьте их на разогретой сковороде с маслом в течение пяти минут.
Добавь туда соус терияки и туши еще три минуты на маленьком огне. Параллельно в кипящую воду добавь рисовую лапшу и вари три минуты, после чего добавь лапшу к соусу с овощами на сковородку.
Чтобы довести до вкусу, туши все вместе в течение минуты, после чего посыпь кунжутом и подавай обед к столу.
А звезда каждого летнего стола — это окрошка. О том, как приготовить окрошку, мы поэтапно рассказали в нашем материале.
Напомним, что у Вікна-новини есть Telegram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!