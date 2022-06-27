Вкусный обед родом из детства: три рецепта от Лизы Глинской и Ольги Мартыновской

Не знаешь, что готовить на обед? Обрати внимание на следующие критерии: быстро, просто и вкусно. Предлагаем три рецепта для вкусного обеда.

Питание даже во время войны должно быть питательным и сбалансированным, поэтому держи три крутых варианта обеда от украинских повелительниц гастрономии.

Что приготовить на обед?

Тефтели от Лизы Глинской

Занимает минимум усилий, но дарит чувство сытости и энергии на долгое время, что идеально для обеда. Тефтели можно дополнить любым гарниром на скорую руку.

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Благодаря рецепту победительницы МастерШеф Лизы Глинской ваша семья будет в восторге от этого простого блюда родом из детства.

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша

150 г риса (6 ст. л. с горкой)

3 луковицы ⁣

соль

перец черный

масло ⁣

50 г манной крупы (примерно 2,5 ст. л.) ⁣

Для подливки:⁣

300 г (1,5 стакана) томатов в собственном соке

2 моркови

2 луковицы

соль

вода ⁣

сахар⁣

Приготовление:

Помести рис в посуду, где он будет готовиться. Залей тремя стаканами воды, это примерно 350 г. Далее поставь все это с закрытой крышкой на слабый огонь. Оставь рис вариться на 15 минут, затем выключи огонь и оставь на плите с закрытой крышкой до полного остывания. Тем временем нарежь лук мелким кубиком, поджарь на растительном масле до золотой корочки. Добавь жареный лук к рису, туда же отправь и фарш. После этого перемешай ингредиенты, добавь специй и можешь переходить к формированию тефтелек. Подготовь тарелку с манной крупой и каждую тефтельку панируй в манке. Обжарь несколько секунд с каждой стороны до золотой корочки.

6. Для подливки порежь морковь соломкой, а лук мелким кубиком, после чего обжарь до золотой корочки.

7. В кастрюлю, в которой ты доведешь до готовности тефтельки, на самое дно положи помидоры в собственном соку с частью зажарки, туда же положи тефтели и сверху закрой это оставшейся зажаркой.

8. Налей в кастрюлю 50 мл воды и готовь тефтели с закрытой крышкой на среднем огне в течение 15-20 минут.

Обед готов, после этого можно сразу подавать блюдо на стол.

А как насчет голубцов? Вкусные голубцы от Лизы Глинской

Продолжаем путешествовать по рецептам детства. Лиза Глинская поделилась нереальным рецептом голубцов.

Ингредиенты:

1 капуста

500 г говяжьего фарша

150 г риса

4 луковицы

соль, перец черный, по вкусу

растительное масло

Для подливки:

300 г томатов

2 моркови

2 луковицы

соль

вода

сахар

Приготовление:

С рисом мы делаем ту же манипуляцию, что и в прошлом рецепте с тефтелями. Варим 15 минут и оставляем до полного остывания под закрытой крышкой.

Лук мелко порежь кубиком и поджарь до золотистого цвета. Далее возьми капусту и в центре сделай четыре глубоких надреза по кругу, после чего наколи вилкой кочан капусты.

В кипящую воду погрузи капусту на две – три минуты, чтобы листья стали мягкими. Далее разбери на отдельные листы.

Затем в ту же кипящую воду отправь по пять – шесть листьев капусты на одну – две минуты, чтобы они стали еще мягче.

Подготовь начинку, смешав обжаренный лук, рис и фарш со специями. Выложи его на разрезанный вдоль лист капусты, отделив его таким образом от жесткой сердцевины.

После этого заверни лист с начинкой в ​​конус, в котором края заправлены внутрь. На дно кастрюли положи обрезки из капусты, а на верх — сформированный голубец, и так повтори несколько ярусов.

Дальше голубцы нужно залить соусом. Для его приготовления нарежь морковь мелкой соломкой, а лук кубиком и обжарь до золотого цвета.

Добавь специи и помидоры в собственном соку, после чего перемешай и залей голубцы. Если помидоры кислые, добавь немного сахара.

После этого накрой голубцы в кастрюле тарелкой и прижми их, что позволит им не подниматься. Готовь 45-50 минут на среднем огне до готовности.

Такое блюдо можно смело есть как самостоятельное, а можно дополнить гарниром.

Рецепт рисовой лапши с соусом терияки от Ольги Мартыновской

Все мы любим макароны с овощами. Часто, когда не было возможности творить кулинарные шедевры, наши мамы варили макароны и балансировали их овощами.

С годами ничего не изменилось, кроме того, что вариации приготовления макаронных изделий увеличились в сотни раз. Одной из них поделилась ведущая программы МастерШеф Ольга Мартыновская.

Ингредиенты:

1 упаковка соуса Торчин терияки с соевым соусом и пряностями

150 г сухой рисовой лапши или спагетти

2 ст. л. оливкового масла

100 г свежего зеленого горошка

1 ч. л. кунжута

1 болгарский перец

250 г свежих шампиньонов

Приготовление:

В произвольной форме нарежьте болгарский перец и грибы и обжарьте их на разогретой сковороде с маслом в течение пяти минут.

Добавь туда соус терияки и туши еще три минуты на маленьком огне. Параллельно в кипящую воду добавь рисовую лапшу и вари три минуты, после чего добавь лапшу к соусу с овощами на сковородку.

Чтобы довести до вкусу, туши все вместе в течение минуты, после чего посыпь кунжутом и подавай обед к столу.

А звезда каждого летнего стола — это окрошка. О том, как приготовить окрошку, мы поэтапно рассказали в нашем материале.

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