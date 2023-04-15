Як минув десятий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

МастерШеф Професіонали-4 продовжує випробовувати вміння кухарів складними конкурсами. У цьому сезоні зосередилися на трансформуванні локальних продуктів у щось нове та незвичайне.

Утім, не всім вдається приготувати вдалу страву. Комусь не вистачає досвіду, комусь — знань, а хтось не може стати уважним під час приготування. Так кількість учасників стрімко наближається до десятки найкращих. Ми розповімо, хто покинув МастерШеф Професіонали-4 у десятому випуску.

Як минув десятий випуск МастерШеф Професіонали-4

Талановитий кухар може з простих інгредієнтів приготувати страву високого кулінарного рівня. Для цього треба використовувати різні техніки, поєднання смаків та кухонні прилади.

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У десятому випуску МастерШеф Професіонали-4 кухарям дали завдання здивувати суддів стравами з квашеної капусти. Кулінари готували мільфей, карамель та навіть сорбет. Це все дійсно здивувало суддів.

Утім, не всі задуми вдалося реалізувати, кухарі отримували чорні фартухи та змагалися за місце на проекті.

Хто покинув МастерШеф Професіонали-4 у десятому випуску

МастерШеф Професіонали-4 у десятому випуску покинув Іван Козир. Чоловік уже не вперше на кухні проекту, адже кілька років тому брав участь у сезоні аматорів.

Можна бути МастерШефом для своєї родини, готуючи смачні та ситні страви. Раніше ми розповідали, що можна приготувати на обід: страви від Лізи Глінської та Ольги Мартиновської.

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