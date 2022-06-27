Смачний обід родом з дитинства: три рецепти від Лізи Глінської та Ольги Мартиновської

Не знаєш, що приготувати на обід? Зверни увагу на такі критерії: швидко, просто та смачно. Пропонуємо три рецепти для смачного обіду.

Харчування навіть під час війни має бути поживним та збалансованим, тому тримай три круті варіанти обіду від українських повелительок гастрономії.

Що приготувати на обід?

Тюфтельки від Лізи Глінської

Займає мінімум зусиль, але дарує відчуття ситості та енергії на довгий час, що ідеально для обіду. Тюфтельки можна доповнити будь-яким гарніром нашвидкуруч.

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Завдяки рецепту переможниці МастерШеф Лізи Глінської ваша родина буде в захваті від цієї простої страви родом з дитинства.

Інгредієнти:

500 г яловичого фаршу

150 г рису (6 ст. л.)

3 цибулини ⁣

сіль

перець чорний

олія ⁣

50 г манної крупи — це приблизно 2,5 ст. л. ⁣

⁣Для підливки:⁣

300 г, або 1,5 склянки, томатів у власному соку

2 морквини

2 цибулини

сіль

вода ⁣

цукор⁣

Приготування:

Помісти рис у посуд, де він готуватиметься, залий трьома склянками води, це приблизно 350 г. Далі постав його із закритою кришкою на слабкий вогонь. Залиш рис варитися на 15 хвилин, після чого вимкни вогонь і залиш на плиті із закритою кришкою до повного вистигання. Тим часом наріж цибулю дрібним кубиком, підсмаж на олії до золотавої скоринки. Додай смажену цибулю до рису, туди ж відправ і фарш. Після цього перемішай інгредієнти та додай спецій і можеш переходити до формування тюфтельок. Підготуй тарілку з манною крупою й кожну тюфтельку паніруй в манці. Обсмаж кілька секунд з кожного боку до золотавої скоринки.

6. Для підливки поріж моркву соломкою, а цибулю дрібним кубиком, після чого обсмаж до золотавої скоринки.

7. У каструлю, в якій ти доведеш до готовності тефтельки, на саме дно поклади помідори у власному соку з частиною засмажки, туди ж поклади тефтелі й зверху закрий це залишками засмажки.

8. Налий в каструлю 50 мл води і готуй тефтелі з закритою кришкою на середньому вогні протягом 15-20 хвилин.

Готово, після цього можна одразу подавати страву на стіл.

А як щодо голубців? Смачні голубці від Лізи Глінської

Продовжуємо мандрувати рецептами дитинства. Ліза Глінська поділилася нереальним рецептом голубців.

Інгредієнти:

1 капустина

500 г яловичого фаршу

150 г рису

4 цибулини

сіль, перець чорний (на свій смак)

олія

Для підливки:

300 г томатів

2 морквини

2 цибулини

сіль

вода

цукор

Приготування:

З рисом ми робимо ту саму маніпуляцію, що й у минулому рецепті з тюфтельками. Варимо 15 хвилин і залишаємо до повного вистигання під закритою кришкою.

Цибулю дрібно поріж кубиком і підсмаж до золотистого кольору. Далі візьми капусту і в центрі зроби чотири глибокі надрізи по колу, після чого встроми виделку в качан капустини.

В киплячу воду занур капустину на дві — три хвилини, щоб листя стало м’яким. Далі розбери качан на окремі листки.

Далі в ту саму киплячу воду відправ по п’ять — шість листів капусти на одну або дві хвилини, щоб вони стали ще м’якшими.

Підготуй начинку, змішавши обсмажену цибулю, рис та фарш зі спеціями. Виклади його на розрізаний вздовж лист капусти, відділивши його у такий спосіб від жорстокої серцевини.

Після цього заверни лист з начинкою в конус, у якому краї мають бути загорнуті всередину. На дно каструлі поклади обрізки з капусти, а на верх — сформований голубець, і так кілька ярусів.

Далі голубці треба залити підливкою. Для її приготування наріж моркву дрібною соломкою, а цибулю кубиком і обсмаж до золотавого кольору.

Додай спеції та помідори у власному соку, після чого перемішай і залий голубці. Якщо томати кислі, додай туди трохи цукру.

Після цього накрий голубці в каструлі тарілкою та притисни їх — завдяки цьому вони не підійматимуться. Готуй 45-50 хвилин на середньому вогні до готовності.

Таку страву можна сміливо їсти як самостійну, а можна доповнити гарніром.

Рецепт рисової локшини з соусом теріякі від Ольги Мартиновської

Всі ми любимо макарони з овочами. Часто, коли не було нагоди творити кулінарні шедеври, наші мами варили макарони й збалансовували їх овочами.

З роками нічого не змінилася, окрім того, що варіацій приготування макаронних виробів збільшилося в сотні разів. Однією з них поділилася ведуча програми МастерШеф Ольга Мартиновська.

Інгредієнти:

1 упаковка соусу Торчин теріякі з соєвим соусом та прянощами

150 г сухої рисової локшини або спагетті

2 ст. л. оливкової олії

100 г свіжого зеленого горошку

1 ч. л. кунжуту

1 болгарський перець

250 г свіжих печериць

Приготування:

Довільно наріж болгарський перець та гриби, обсмаж їх на розігрітій сковорідці з олією протягом п’яти хвилин.

Додай туди соус теріякі й тушкуй ще три хвилини на маленькому вогні. Паралельно в киплячу воду додай рисову локшину і вари три хвилини. Після цього додай локшину до соусу з овочами на сковорідку.

Щоб довести до смаку, протушкуй усе разом протягом хвилини, після чого посип кунжутом і подавай до столу.

А зірка кожного літнього столу — це окрошка. Про те, як приготувати окрошку, ми поетапно розповіли в нашому матеріалі.

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