Шоу-биз

Поблагодарить страны за поддержку вкусными блюдами! Как прошел 17 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Богдана Макалюк, редактор сайта 10 июня 2023, 22:54
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 17 випуску 4 сезону від 10.06.23
Фото: Instagram, СТБ

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