Поблагодарить страны за поддержку вкусными блюдами! Как прошел 17 выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Новый выпуск МастерШеф Профессионалы-4 — это рывок в финал. Совсем скоро нас будет ждать самая горячая битва сезона. А пока мы наблюдаем все более интересные и сложные конкурсы и борьбу поваров. Мы расскажем, кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 17 выпуске и как он прошел.

Как прошел 17 выпуск МастерШеф Профессионалы-4

Проект МастерШеф не может стоять в стороне от современных проблем. Поэтому в каждом выпуске поднимаются актуальные темы или приглашают гостей, которым стоит сказать: “Спасибо!”

В 17 выпуске МастерШеф Профессионалы-4 поварам нужно было приготовить блюда для послов Эстонии и Турции. Страны сильно поддерживают Украину, оказывая всестороннюю помощь.

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Участники разделились на две команды и должны были за два часа приготовить шесть изысканных блюд, в которых сочетались бы вкусы Турции, Эстонии и Украины.

Блюда одной команды понравились гостям больше, поэтому некоторые повара должны были бороться за место в финале на битве черных.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы-4 в 17 выпуске

В 17 выпуске МастерШеф Профессионалы-4 проект покинул Эдуард Лазаренко. Его мотивацией на проекте было создание своей кулинарной академии и обучение поваров для работы в ресторанах.

Если ты тоже хочешь почувствовать себя МастерШефом, надо только найти вкусный и простой рецепт и приготовить его. Ранее мы рассказывали рецепт лазаньи на сковороде. Почувствовать вкус Италии возможно, не проведя на кухне много часов.

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