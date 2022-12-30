Изысканная и вкусная, но гораздо проще — рецепт лазаньи на сковороде

Лазанья — популярная итальянская запеканка с соусом болоньезе. Попробуешь один раз — и обязательно захочешь еще!
Но готовить лазанью — это долгий и хлопотный процесс, особенно тесто. Благо, в магазинах продают уже готовое.
Мы расскажем простой и быстрый рецепт лазаньи на сковороде, которая станет отличным вариантом для семейного ужина. Ее приготовление займет всего около 30 минут.
Чтобы хорошо приготовить эту ленивую лазанью, тебе нужна хорошая глубокая сковорода и простые ингредиенты.
Ингредиенты для ленивой лазаньи:
В первую очередь нужно обжарить колбасу, предварительно порезать ее кубиками. Когда колбаса немного поджарится, добавить лук, тоже предварительно нарезанный. Потом добавить измельченный чеснок.
Затем добавить томатный соус и консервированные томаты, все хорошо перемешать. Не забудь о специях.
В отличие от запеканки, листья лазаньи в этом рецепте нужно поломать и добавить в соус.
В отличие от запеканки, листья лазаньи в этом рецепте нужно поломать и добавить в соус.
Надо, чтобы листья покрылись как можно больше соусом. Тушить все в течение 20 минут под крышкой.
Когда тесто станет мягким, нужно добавить моцареллу и хорошо перемешать. Подавать блюдо можно с рикотой, свежей петрушкой или дополнительной моцареллой.
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