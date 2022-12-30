Еда и рецепты

Изысканная и вкусная, но гораздо проще — рецепт лазаньи на сковороде

Богдана Макалюк, редактор сайта 30 декабря 2022, 10:00
Лазанья на сковороді: покроковий рецепт лінивої лазаньї
Фото: Pexels

Больше новостей
Пієлонефрит: симптоми, причини, лікування
Поход в туалет стал проблемой? Что такое пиелонефрит и как от него избавиться
Привітання з Новим роком 2023 у віршах та картинках
С Новым годом 2023! Яркие поздравления в картинках, прозе и стихах для самых родных
PIN-UP Foundation
Для общих ценностей и развития: PIN-UP Foundation оборудовал в Харькове пять пунктов обогрева
Обстрел Семеновки
Россияне обстреляли Черниговскую область из ствольной артиллерии: есть погибший
Смотреть больше

Материалы по теме

Грецький салат класичний рецепт від Євгена Клопотенка
Классика и ничего лишнего — как приготовить греческий салат
Холодець
Классический и современный рецепты: как варить холодец
Фондю рецепт
Блюдо для уютного вечера: что такое фондю и как его готовить — рецепт от шеф-повара
Мясо по-французски
Празднично и вкусно: рецепт приготовления мяса по-французски

Видео
Обстрел Семеновки

Россияне обстреляли Черниговскую область из ствольной артиллерии: есть погибший
Атака дронов на Киев
Повреждены окна, но пострадавших нет — утренняя атака дронов-камикадзе на Киев 30 декабря
0:06:26
загроза запуску балістичних ракет по Україні
Нам в любом случае нужно готовиться: Игнат об угрозе запуска баллистических ракет по Украине
0:05:53
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 30 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:36
Екатерина ІІ
Памятник Екатерине в Одессе — все! Окончательно. Какова его судьба и где теперь будет стоять
0:02:29
Андрей Кореневич
В неволе остается не менее 750 защитников Мариуполя: что рассказал освобожденный Андрей Кореневич
Комендантский час на Новый год
Как будем отмечать: что известно о комендантском часе в новогоднюю ночь
Літак
Характеристики ракеты Х-101: что известно о снарядах, которыми Россия обстреливает Украину
С-300: характеристики ракеты
Ракеты С-300: характеристики, классификация и где их используют россияне
Обстріли України 29 грудня: що відомо про вибухи в регіонах
Над Украиной летят ракеты. Что известно об обстреле 29 декабря
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Новий рік
Читать дальше
Сколько дней до Нового года 2023: отсчет до праздника

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь