Подякувати країнам-партнерам смачними стравами! Як минув 17 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Новий випуск МастерШеф Професіонали-4 — це ривок до фіналу. Зовсім скоро на нас чекатиме найзапекліша битва сезону. А поки ми спостерігаємо за дедалі цікавішими та складнішими конкурсами і боротьбою кухарів. Ми розповімо, хто покинув МастерШеф Професіонали-4 у 17 випуску та як він минув.

Як минув 17 випуск МастерШеф Професіонали-4

Проект МастерШеф не може стояти осторонь сучасних проблем. Тому у кожному випуску підіймаються актуальні теми або запрошують гостей, яким варто сказати: “Дякую!”

У 17 випуску МастерШеф Професіонали-4 кухарям треба було приготувати страви для послів Естонії та Туреччини. Країни неабияк підтримують Україну, надаючи всебічну допомогу.

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Учасники розділилися на дві команди та мали за дві години приготувати шість вишуканих страв, у яких поєднувалися б смаки Туреччини, Естонії та України.

Страви однієї команди сподобалися гостям більше, тож деякі кухарі мали виборювати місце у фіналі на битві чорних.

Хто покинув МастерШеф Професіонали-4 в 17 випуску

У 17 випуску МастерШеф Професіонали-4 проект покинув Едуард Лазаренко. Його мотивацією на проекті було створення своєї кулінарної академії та навчання кухарів для роботи в ресторанах.

Якщо ти теж хочеш відчути себе МастерШефом, варто лише знайти смачний та простий рецепт і приготувати його. Раніше ми розповідали рецепт лазаньї на сковороді. Відчути смак Італії можливо, не провівши на кухні багато годин.

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