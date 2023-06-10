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Подякувати країнам-партнерам смачними стравами! Як минув 17 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Богдана Макалюк, редакторка сайту 10 Червня 2023, 22:54
Хто пішов з МастерШеф Професіонали у 17 випуску 4 сезону від 10.06.23
Фото: Instagram, СТБ

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Подякувати країнам-партнерам смачними стравами! Як минув 17 випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект
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