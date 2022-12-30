Вишукана та смачна, але набагато простіша — рецепт лазаньї на сковороді

Лазанья — популярна італійська запіканка з соусом болоньєзе. Спробуєш один раз — і неодмінно захочеш ще!

Але готувати лазанью — це довгий та клопіткий процес, особливо тісто. Добре, що в магазинах продають вже готове.

Ми розповімо простий та швидкий рецепт лазаньї на сковорідці, яка стане чудовим варіантом для сімейної вечері. Її приготування займе лише близько 30 хвилин.

Зараз також дивляться

Щоб добре приготувати цю ліниву лазанью, тобі треба хороша глибока сковорода та прості інгредієнти.

Як приготувати лазанью на сковороді

Інгредієнти для лінивої лазаньї:

450 г копченої ковбаси

300 г консервованих томатів у власному соку

300 г томатного соусу

1 жовта ріпчаста цибулина

3 зубчики часнику

суміш спецій

340 г листів для лазаньї

моцарела

Приготування лазаньї на сковороді

Насамперед треба обсмажити ковбасу, попередньо порізати її кубиками. Коли ковбаса трохи підсмажиться, додати цибулю, теж попередньо нарізану. Потім треба додати подрібнений часник.

Далі додати томатний соус й консервовані томати, усе добре перемішати. Не забудь про спеції.

На відміну від запіканки, листи лазаньї в цьому рецепті треба поламати та додати в соус.

Треба, щоб листи покрилися якомога більше соусом. Тушкувати усе протягом 20 хвилин під кришкою.

Коли тісто стане м’яким, треба додати моцарелу й добре перемішати. Подавати страву можна з рикотою, свіжою петрушкою чи додатковою моцарелою.

Раніше ми розповідали, як швидко приготувати й іншу італійську страву. Читай рецепт піци на сковороді.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!