Повторить блюда утраченного бизнеса! Как прошел девятый выпуск шоу МастерШеф Профессионалы-4 и кто покинул проект

Новый сезон МастерШеф Профессионалы снимали в экстремальных условиях полномасштабного вторжения. Проект не только ищет новые кулинарные таланты, но и своими конкурсами акцентирует на актуальных и необходимых вещах, например, экономии электроэнергии.

Как прошел девятый выпуск МастерШеф Профессионалы-4

МастерШеф Профессионалы-4 привлекает внимание к украинским блюдам и продуктам, а также нашим проблемам сегодняшнего дня. В девятом выпуске повара получили задачу в точности воспроизвести блюда известного кулинарного бизнеса из Мариуполя, Харькова и Херсона.

На проект были приглашены три семьи рестораторов, чей бизнес пострадал во время полномасштабной войны. Участники должны были воспроизвести их блюда так, чтобы семье понравилось.

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В столь ответственном конкурсе участникам помогали даже судьи. Но не всем участникам удалось справиться с задачей. Поэтому те, кто справился с заданием хуже всего, получили черные фартуки. Но и на битве черных некоторым не удалось добыть в борьбе место на проекте.

Кто покинул МастерШеф Профессионалы в девятом выпуске

В девятом выпуске МастерШеф Профессионалы-4 покинули двое участников. Они не смогли завоевать белый фартук на битве черных. Это Полина Клименко и Александр Димитров.

Каждый может быть настоящим МастерШефом, готовя блюда у себя на кухне! Ранее мы рассказывали вкусный рецепт картофельной пиццы, которая может покорить тебя и твою семью.

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