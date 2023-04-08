Повторити страви втраченого бізнесу! Як минув дев’ятий випуск шоу МастерШеф Професіонали-4 та хто залишив проект

Новий сезон МастерШеф професіонали знімали в екстремальних умовах повномасштабного вторгнення. Проект не тільки шукає нові кулінарні таланти, а й своїми конкурсами акцентує на актуальних та необхідних речах, наприклад, економії електроенергії.

Як минув дев’ятий випуск МастерШеф Професіонали-4

МастерШеф Професіонали-4 привертає увагу до українських страв та продуктів, а також наших проблем сьогодення. У дев’ятому випуску кухарі отримали завдання в точності відтворити страви відомого кулінарного бізнесу з Маріуполя, Харкова та Херсона.

На проект запросили три родини рестораторів, чий бізнес постраждав під час повномасштабної війни. Учасники мали відтворити їхні страви так, щоб родині сподобалося.

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У такому відповідальному конкурсі учасникам допомагали навіть судді. Але не всім учасникам вдалося впоратися із завданням. Тож учасники, які найгірше впоралися із завданням, отримали чорні фартухи. Але й на битві чорних декому не вдалося вибороти місце на проекті.

Хто покинув МастерШеф Професіонали у дев’ятому випуску

У дев’ятому випуску МастерШеф Професіонали-4 покинули двоє учасників. Вони не змогли вибороти білий фартух на битві чорних. Це Поліна Клименко та Олександр Дімітров.

Кожен може бути справжнім МастерШефом, готуючи страви у себе на кухні! Раніше ми розповідали смачний рецепт картопляної піци, яка може підкорити тебе й твою родину.

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