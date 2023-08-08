Верные компаньоны! Актер Дмитрий Гирявец о своих домашних любимцах в Международный день кота 2023

Домашних любимцев часто называют антистрессом. Они — лекарство от любых морально сложных моментов. Ведь их любовь всегда искренняя и бескорыстная. Даже отдельный праздник для четырехлапых пушистиков придумали!

8 августа отмечается Международный день котов. Мы расскажем об этом празднике, а актер сериала Голова, который осенью покажет Новый канал, Дмитрий Гирявец рассказал о своих двух пушистых друзьях — Милке и Радости.

Международный день кошек: что это за праздник

Международный день кошек — праздник, посвященный одним из самых популярных домашних любимцев в мире.

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Есть несколько дат этого праздника. Именно 8 августа День кошек празднуют во многих странах по инициативе Фонда защиты животных Америки. Начали отмечать его в 2002 году.

Больше хотел собаку

Актер признается, что не думал о котах как о домашних любимцах.

Начну с того, что я не планировал себе заводить кошек. Я хотел собаку, — с улыбкой говорит Дмитрий.

— Но кот или кошка появляется в твоей жизни также неожиданно, как и неожиданно у тебя появляются мысли: “Ну и кошек можно надрессировать. Будет маленькая гибкая собака, которая мяукает” (смеется — ред.).

Первой у меня появилась Радость. Моя Радуська… Когда я шел на первые живые пробы на роль Богдана в ситкоме Голова, то услышал, что в мусорнике кто-то мяукает, демонстрируя все свои кошачьи вокальные данные.

Я подошел посмотреть, что вообще происходит. В коробке у мусорника сидел котёнок. Наверное, кто-то просто выбросил, а коробку оставил, чтобы у малыша была своя “недвижимость” в Киеве. Что дальше говорить…

Бывают моменты, когда смотришь в глаза собачке или котику и понимаешь: “Есть контакт, берем!” Вот я и взял (улыбается — ред.).

Сейчас этой довольной мурлыкающей бочке уже три года. И она кайфует от жизни, — говорит он.

Котенок от бесстрашной кошки

Уже во время полномасштабной войны у Дмитрия появился второй котик.

Это котенок войны, ребенок бесстрашной подвальной кошки по кличке Коровка, — рассказывает Гирявец.

— Она была ревизором качества нашего волонтерства в одном из районов Белой Церкви. Мы оказывали помощь беженцам из горячих точек или местным, которые в этом нуждались. При нашем знакомстве Коровка была уже беременна. Тогда был март… Страшные времена и неизвестное будущее.

В такие моменты сознание ищет долгосрочного спасения, то есть, чего-то, что даст тебе заглянуть не только в ближний вечер и в неизвестную ночь, но хотя бы на месяц вперед.

Этим спасением стала дочь Коровки, Милка. Или Милуська, Миля, Милусяндр… Она родилась 1 апреля. Может быть, именно поэтому она такая приколистка. Белоцерковчанка с Киевской пропиской (смеется — ред.).

Актер очень любит своих пушистых друзей. Всегда бежит из съемок, чтобы покормить их, поиграть и приласкать. А четвероногие, в свою очередь, дарят Дмитрию не меньше любви и тепла.

— Кот — это подушечно-релаксовый компаньон, верный зритель, слушатель и собеседник. Поэтому, если сомневаетесь, брать ли себе домашнего любимца — не сомневайтесь. Однозначно берите! — с улыбкой подытоживает Дмитрий Гирявец.

Напомним, что 16-серийным ситком Голова — о перспективной молодежи, жизненном вызове, приоритетах, украинском селе и наших невероятных людях.

Главный герой Антон заключает пари с ректором университета о том, что он “поднимет” любое украинское село. Ректор хватается за эти слова и предлагает парню за полгода изменить село Антоновка. Вместе с Антоном в путешествие отправляются его друзья — гений математики Богдан и блогер Милана.

Что ждет компанию друзей и как они будут развивать село, сможешь увидеть уже осенью на Новом канале.

Жизнь без дружбы была бы не такой интересной и яркой. Ранее актеры сериалов Голова и Связь рассказали о дружбе во время войны.

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