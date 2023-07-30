Война открыла единомышленников — звезды сериалов Связь и Голова о дружбе во время войны

Международный день дружбы, отмечаемый 30 июля, посвящен одному из важнейших чувств.

— Убрать из жизни друзей — это все равно, что лишить мир солнечного света, — говорил древнеримский философ Цицерон.

Однако после полномасштабного вторжения украинцы убедились, что в любой момент дружеским отношениям может наступить конец.

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Звезды сериалов Связь и Голова рассказали, как изменился круг их общения после начала войны. Актеры также рассказали, как сейчас проводят время с друзьями.

В частности, актеру скетчкому Связь Дмитрию Вивчарюку после 24 февраля 2022 года даже пришлось прекратить общение с некоторыми родственниками.

— За период войны круг моего общения изменился. Я отсеял много людей, оказавшихся приспособленцами. Даже среди родственников такие нашлись.

Но в то же время многие проявили себя в экстренных ситуациях как настоящие друзья, патриоты Украины и вообще адекватные люди. Мои кум, брат, отец сейчас волонтерят вместе со мной.

Появились и новые друзья, вместе с которыми мы объединились и делали то, что считали нужным и правильным. Война открыла для меня единомышленников, близких по духу и жизненной позиции.

Я нашел их среди стариков и детей на деоккупированных территориях Черниговской, Херсонской, Запорожской областей, переселенцев из Мариуполя. Мы были на одной волне помощи и поддержки. Это то, что до сих пор держит меня на плаву и питает, — признается Дмитрий Вивчарюк.

Евгений Лесничий, выполняющий главную роль в сериале Голова, поддерживает связь с ближайшими даже на расстоянии.

— Мы редко видимся с друзьями из-за большой занятости. Но когда есть возможность, обязательно собираемся на настольные игры или попить вместе кофе.

Многие выехали за границу, но связь пытаемся поддерживать. Это иногда сложно, потому что с Америкой и Канадой большая разница во времени, например.

Несмотря на то, что с кем-то мы уже полтора года не виделись, отношения остались по-прежнему. У нас увеличилось количество планов на “после войны”. Но сейчас главное — добыть в борьбе нашу свободу, а все остальное будет со временем, — делится Женя Лесничий.

А звезда Связи Александр Сугак больше не устраивает вечеринки с друзьями.

— Адекватные люди окружали меня еще до войны. Поэтому круг моего общения не изменился. Хотел бы заметить, что 90% друзей, говоривших по-русски, сознательно переходят на украинский.

Процесс начался еще после 2014 года, но набирает мощные обороты сейчас. И это очень круто. Конечно, встретиться с друзьями в пабах и выпить бокал пива — это уже большая редкость. А о вечеринках даже речь не идет!

Мы проводим время в большинстве своем дома. И когда приезжаю в Винницу к друзьям детства, приглашаю к себе или иду к ним, — рассказывает актер.

Жди премьеру сериалов Связь и Голова осенью на Новом канале!

Несмотря на войну, нам всем сейчас нужен отдых. Его можно провести как с самыми близкими друзьями, так и наедине.

Звезда сериала Связь Антонина Хижняк рассказала, как любит проводить свободное время и вспомнила яркие истории из довоенной жизни.

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