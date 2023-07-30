Війна відкрила однодумців — зірки серіалів Зв’язок і Голова про дружбу під час війни

Міжнародний день дружби, який відзначають 30 липня, присвячений одному з найважливіших почуттів.

— Прибрати з життя друзів — це все одно, що позбавити світ сонячного світла, — казав давньоримський філософ Цицерон.

Однак після повномасштабного вторгнення українці переконалися, що в будь-який момент дружнім взаєминам може настати кінець.

Зараз також дивляться

Зірки серіалів Зв’язок і Голова розповіли, як змінилося коло їхнього спілкування після початку війни. Актори також розповіли, як тепер проводять час із друзями.

Зокрема, актору скетчкому Зв’язок Дмитру Вівчарюку після 24 лютого 2022 року навіть довелося припинити спілкування з деякими родичами.

— За період війни коло мого спілкування змінилося. Я відсіяв багато людей, які виявилися пристосуванцями. Навіть серед родичів такі знайшлися.

Та водночас багато хто проявив себе в екстрених ситуаціях як справжній друг, патріот України та взагалі адекватна людина. Мої кум, брат, батько зараз волонтерять разом зі мною.

З’явилися й нові друзі, разом із якими ми об’єднались і робили те, що вважали за потрібне й правильне. Війна відкрила для мене однодумців, близьких за духом і життєвою позицією.

Я знайшов їх серед людей похилого віку та дітей на деокупованих територіях Чернігівщини, Херсонщини, Запорізької області, переселенців з Маріуполя. Ми були на одній хвилі допомоги та підтримки. Це те, що досі тримає мене на плаву й живить, — зізнається Дмитро Вівчарюк.

Євгеній Лісничий, який виконує головну роль у серіалі Голова, підтримує зв’язок з найближчими навіть на відстані.

— Ми рідко бачимось із друзями через чималу зайнятість. Та коли є можливість, обов’язково збираємося на настільні ігри або попити разом кави.

Багато хто виїхав за кордон, але зв’язок намагаємося підтримувати. Це інколи складно, бо з Америкою та Канадою велика різниця в часі, наприклад.

Попри те, що з кимось ми вже півтора року не бачилися, стосунки залишилися, як і раніше. У нас збільшилася кількість планів на “після війни”. Та зараз головне — вибороти нашу свободу, а все інше буде згодом, — ділиться Женя Лісничий.

А зірка Зв’язку Олександр Сугак більше не влаштовує вечірки з друзями.

— Адекватні люди оточували мене ще до війни. Тому коло мого спілкування не змінилося. Хотів би зауважити, що 90% друзів, які розмовляли російською, свідомо переходять на українську.

Процес розпочався ще після 2014 року, але набирає потужних обертів зараз. І це дуже круто. Звісно, зустрітися з друзями в пабах і випити келих пива — це вже велика рідкість. А про вечірки навіть не йдеться!

Ми проводимо час здебільшого вдома. І коли приїжджаю у Вінницю до друзів дитинства, то запрошую до себе або йду до них, — розповідає актор.

Чекай прем’єру серіалів Зв’язок і Голова восени на Новому каналі!

Попри війну нам усім зараз потрібен відпочинок. Його можна провести як з найближчими друзями, так і наодинці.

Зірка серіалу Зв’язок Антоніна Хижняк розповіла, як любить проводити вільний час та пригадала яскраві історії з довоєнного життя.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!