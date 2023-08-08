Вірні компаньйони! Актор Дмитро Гирявець про своїх домашніх улюбленців у Міжнародний день кота 2023

Домашніх улюбленців часто називають антистресом. Вони — ліки проти будь-яких морально складних моментів. Адже їхня любов — завжди щира і безкорислива. Тож навіть окреме свято для чотирилапих пухнастиків придумали!

8 серпня відзначають Міжнародний день котів. Ми розкажемо про це свято, а актор серіалу Голова, який восени покаже Новий канал, Дмитро Гирявець розповість про своїх двох пухнастих друзів — Мілку і Радість.

Міжнародний день кота: що це за свято

Міжнародний день котів — свято на честь одних із найпопулярніших домашніх улюбленців у світі.

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Існує кілька дат цього свята. Саме 8 серпня День котів відзначають у багатьох країнах з ініціативи Фонду захисту тварин Америки. Започаткували його у 2002 році.

Більше хотів собаку

Актор Дмитро Гирявець зізнається, що не думав про котів як про домашніх улюбленців.

Розпочну з того, що я не планував собі заводити котів. Я хотів собаку, — з усмішкою каже Дмитро.

— Але кіт або кішка з’являється у твоєму житті так само неочікувано, як і неочікувано у тебе з’являються думки: “Ну, і котів можна надресувати. Буде малий гнучкий собака, який нявчить” (сміється — ред.).

Першою у мене з’явилася Радість. Моя Радуська… Коли я йшов на перші живі проби на роль Богдана у ситком Голова, то почув, що на смітнику хтось нявчить, демонструючи всі свої котячі вокальні дані.

Я підійшов глянути, що взагалі відбувається. В коробці біля смітника сиділо кошеня. Напевно, хтось просто викинув, а коробку залишив, щоб у малечі була своя “нерухомість” у Києві. Що далі казати…

Бувають моменти, коли дивишся в очі собачці або котику і розумієш: “Є контакт, беремо!”. От я і взяв (усміхається — ред.).

Зараз цій задоволеній муркотливій бочці вже три роки. І вона кайфує від життя, — говорить він.

Котеня від безстрашної киці

Уже під час повномасштабної війни у Дмитра з’явився другий котик.

Це кошеня війни, дитя безстрашної підвальної киці на кличку Корівка, — розповідає Гирявець.

— Вона була ревізором якості нашого волонтерства в одному із районів Білої Церкви. Ми надавали допомогу біженцям з гарячих точок або місцевим, які того потребували. При нашому знайомстві Корівка вже була вагітна. Тоді був березень… Страшні часи й невідоме майбутнє.

У такі моменти свідомість шукає довгострокового порятунку, тобто чогось, що дасть тобі зазирнути не лише у найближчий вечір і невідому ніч, а хоча б на місяць вперед.

Цим порятунком стала донька Корівки, Мілка. Або Мілуська, Міля, Мілусяндр… Вона народилась 1 квітня. Можливо, саме тому вона така приколістка. Білоцерківчанка з Київською пропискою (сміється — ред.).

Актор надзвичайно любить своїх пухнастих друзів. Завжди біжить зі знімань, щоби погодувати їх, погратися та приголубити. А чотирилапі, своєю чергою, дарують Дмитру не менше любові й тепла.

— Кіт — це подушково-релаксовий компаньйон, вірний глядач, слухач і співрозмовник. Тому, якщо вагаєтеся, чи брати собі домашнього улюбленця — не вагайтеся. Однозначно беріть! — з усмішкою підсумовує Дмитро Гирявець.

Нагадаємо, що 16-серійний ситком Голова — про перспективну молодь, життєвий виклик, пріоритети, українське село та наших надзвичайних людей.

Головний герой Антон укладає парі з ректором університету про те, що він “підніме” будь-яке українське село. Ректор хапається за ці слова й пропонує хлопцю за півроку змінити село Антонівка. Разом з Антоном у подорож вирушають його друзі — геній математики Богдан та блогерка Мілана.

Що чекає на компанію друзів та як вони розвиватимуть село, зможеш побачити вже восени на Новому каналі.

Життя без дружби було б не таким цікавим та яскравим. Раніше актори серіалів Голова та Зв’язок розповіли про дружбу під час війни.

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