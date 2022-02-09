Любовь, музыка и Киев. Действительно ли Лучшие Выходные — новый шаг для украинской комедии? Смотри нашу рецензию

Премьера киноленты украинского режиссера Влада Дикого Лучшие Выходные собрала немало зрителей в премьерный день.

Опираясь на предыдущий опыт просмотра картин этого режиссера, составилось уже определенное ожидание, однако оно не оправдалось, а положительно превзошло себя.

Кинокартина рассказывает о четырех историях, происходящих параллельно и встречающихся в финале. Реализовать такое достаточно сложная работа, но получилось ли у авторов воспроизвести замысел?

С первых минут фильм захватывает, не затянуто объясняет, кто есть кто и чего хочет, а дальше плавно переходит к завязке.

Моментами бросались в глаза наигранные эмоции актеров, особенно смех, но это нивелировалось быстрым развитием событий. Лучшие Выходные удерживают зрителя стремительно развивающимся сюжетом.

Первые 15 минут фильм раскачивался, были и не слишком актуальные шутки, однако дальше набирала обороты концентрация юмора и стиля.

Да, само слово стиль пришло в голову, когда экраном засияли кадры летнего Киева под треки современных украинских рэп исполнителей.

В такой комбинации у зрителей непременно появилось прекрасное чувство атмосферы столицы в теплое время, когда улицы наполняет молодежь, движение и жизнь.

Иногда точными были “черные шутки”, приписавшие младшему брату девушки-карьеристки. Молодой актер стал жемчужиной ленты, потому что сразу зарекомендовал свое актерское мастерство.

Отдельно хочу подчеркнуть операторскую работу с интересными переходами дронов и съемками веселой ночки немца Ганса.

Меткие кадры, которые через несколько секунд показали и объяснили все, что нужно было знать зрителям для осознания ситуации между героями.

Были и минусы, на которые хотелось закрыть глаза, потому что этому способствовали яркие цвета ленты, искренняя наивность, доброта и близкая душе атмосфера Киева.

В украинских кинофильмах есть тенденция к пафосным диалогам, которые должны передать драматизм сцены, если актеры не справятся.

Однако в этой ленте актерский состав был неплохим, поэтому потребность в подобных диалогах отпадала, а громкие слова казались лишними.

Например, возьмем сцену ссоры карьеристки с братом. Девушка злится и взрывается, выговорив все, что у нее на душе, но когда казалось, что она закончила – монолог продолжился.

Драматические сцены Лучших Выходных оправданы, не создают эффект смены жанра фильма, а позволяют больше ассоциировать себя с героями кинокартины.

Неожиданными для зрителей стали камео Виталия Кличко и Алексея Дурнева.

Они довольно органично вписались в сюжет, не перетягивая внимание на себя, а создали привкус удивления и отсылки к популярным шуткам и современной поп культуре.

Как и приглашенные звезды, рекламные интеграции в фильме оправданы сценарием и порой даже символичны.

Ближе к концу фильма, зрители погружаются в настоящую атмосферу фестиваля, становится заметно, как изменились герои, но не только они — их одежда тоже.

Отдельного внимания требует деталь, которую не все могли заметить: строгая клетчатая юбка карандаш одной из героинь превратилась в стильное платье-мини. И хотя нам не показали, как произошла эта трансформация, образ все же начал восприниматься по-другому.

Лучшим драматическим моментом показалась сцена с девочкой Алисой, в отчаянии пришедшей на выступление Верки Сердючки.

Сам контекст сцены и актерская игра девушки создали у зрителей глубокое сочувствие, смешанное с пониманием. Столь этот короткий кадр был смысловым.

Нарастив темп, лента доходит до кульминации, где мы встречаем еще несколько заявленных камео. Это та же Верка Сердючка и исполнители главной композиции Юлия Санина, Артем Пивоваров, Alyona Alyona и ONUKA.

Почти все эпизодические персонажи фильма так или иначе появляются на исходе, объединяя между собой главных героев, и создавая цельность картины.

Лучшие Выходные — поразивший искренностью украинский кинофильм, рассказавший о молодежи, подаривший летние эмоции, праздничные фейерверки и ощущение, что украинская кино индустрия развивается.

Советую посмотреть эту ленту и приятно провести время в ностальгии по теплому времени и планам на следующий песенный фестиваль без пандемии и ограничений.

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