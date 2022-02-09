Кохання, музика і Київ. Чи справді Найкращі Вихідні — новий крок для української комедії? Дивись нашу рецензію

Прем’єра кінострічки українського режисера Влада Дикого Найкращі Вихідні зібрала не мало глядачів у прем’єрний день.

Спираючись на попередній досвід перегляду стрічок цього режисера, склала вже певне очікування, однак воно не виправдалось, а позитивно перевершило себе.

Кінокартина розповідає про чотири історії, що відбуваються паралельно й зустрічаються у фіналі. Реалізувати таке досить складна робота, та чи вийшло в авторів відтворити задум?

З перших хвилин фільм захоплює, не затягнуто пояснює хто є хто і чого хоче, а далі плавно переходить до зав’язки.

Моментами впадали в очі награні емоції акторів, особливо сміх, та це нівелювалось швидким розвитком подій. Найкращі вихідні утримують глядача сюжетом, який стрімко розвивався.

Перші 15 хвилин фільм розгойдувався, були й не надто актуальні жарти, однак далі набирала обертів концентрація гумору та стилю.

Так, саме слово стиль прийшло на думку, коли екраном засяяли кадри літнього Києва під треки сучасних українських реп-виконавців.

У такій комбінації в глядачів неодмінно з’явилось прекрасне відчуття атмосфери столиці в теплу пору, коли вулиці наповнює молодь, рух і життя.

Часом влучними були “чорні жарти”, що приписали молодшому брату дівчини-кар’єристки. Молодий актор став перлиною стрічки, бо ж одразу зарекомендував свою акторську майстерність.

Окремо хочу підкреслити операторську роботу з цікавими переходами дроном і зніманнями веселої нічки німця Ганса.

Влучні кадри, які за кілька секунд показала та пояснили все, що потрібно було знати глядачам для усвідомлення ситуації між героями.

Були й мінуси, на які хотілося закрити очі, бо цьому сприяли яскраві кольори стрічки, щира наївність, доброта та близька душі атмосфера Києва.

В українських кінофільмах є тенденція до пафосних діалогів, які мають передати драматизм сцени, якщо актори не впораються.

Однак у цій стрічці акторський склад був непоганим, тож потреба у подібних діалогах відпадала, а гучні слова здавались зайвими.

Для прикладу, візьмемо сцену сварки кар’єристки з братом. Дівчина злиться і вибухає, виговоривши все, що у неї на душі, та коли здається, що вона закінчила — монолог продовжився.

Драматичні сцени Найкращих Вихідних — виправдані, не створюють ефект зміни жанру фільму, а дозволяють більше асоціювати себе з героями кінокартини.

Неочікуваними для глядачів стали камео Віталія Кличка та Олексія Дурнєва. Вони доволі органічно вписались у сюжет, не перетягуючи увагу на себе, а створили посмак здивування та відсилання до популярних жартів та сучасної попкультури.

Як і запрошені зірки, рекламні інтеграції у стрічці виправдані сценарієм та деколи навіть символічні.

Ближче до кінця стрічки, глядачі поринають у справжню атмосферу фестивалю, стає помітно, як змінились герої, та не тільки вони — їх одяг також.

Окремої уваги потребує деталь, яку не всі могли помітити: строга картата спідниця олівець однієї з героїнь перетворилась на стильну сукню-міні. І хоч нам й не показали, як відбулась ця трансформація, образ все ж почав сприйматися по-іншому.

Найкращим драматичним моментом здалась сцена з дівчинкою Алісою, яка в розпачі прийшла на виступ Вєрки Сердючки.

Сам контекст сцени й акторська гра дівчини створили у глядачів глибоке співчуття, змішаного з розумінням. Настільки цей короткий кадр був сенсовий.

Наростивши темп, стрічка доходить до кульмінації, де ми зустрічаємо ще кілька заявлених камео. Це та ж Вєрка Сердючка та виконавці головної композиції — Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Alyona Alyona та ONUKA.

Майже всі епізодичні персонажі фільму так чи інакше з’являються під кінець, об’єднуючи між собою головних героїв, та створюючи цільність картини.

Найкращі вихідні — український кінофільм, що вразив щирістю, розповів про молодь, подарував літні емоції, святкові феєрверки та відчуття, що українська кіноіндустрія розвивається.

Раджу подивитися цю стрічку та приємно провести час в ностальгії за теплою порою й планами на наступний пісенний фестиваль без пандемії й обмежень.

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