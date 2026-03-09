Нападение на Рианну: полиция задержала женщину, выпустившую 10 шаров по особняку певицы

Праздничный день 8 марта превратился в настоящий кошмар для одной из самых богатых певиц мира. Поместье поп-дивы Рианны в элитном районе Беверли-Хиллз стало мишенью для вооруженного нападения. Как сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на собственные источники в полиции, злоумышленница открыла огонь прямо по окнам и воротам звезды.

На момент инцидента Рианна находилась внутри дома. К счастью, певица не пострадала, однако масштабы нападения шокировали даже опытных правоохранителей.

Стрельба в поместье Рианны: детали вооруженного нападения 8 марта

По данным следствия, события развивались стремительно. 30-летняя подозреваемая припарковала свою Tesla прямо напротив ворот поместья. Не выходя из салона, женщина выпустила в сторону резиденции не менее 10 пуль. Мощные выстрелы из штурмовой винтовки не просто повредили фасад — одна из пуль насквозь пробила стену особняка.

Также пулевые отверстия зафиксированы на массивных въездных воротах и на доме на колесах, который был припаркован на подъездной дорожке певицы.

Читать по теме Режиссера Роба Райнера нашли мертвым вместе с его женой — что известно По данным полиции, это было очевидным убийством.

Как полиция Лос-Анджелеса поймала злоумышленницу

Задержать нападавшую удалось благодаря мгновенной реакции экстренных служб. Спустя всего несколько минут после вызова в небо подняли полицейский вертолет. Пилотам удалось запеленговать подозрительный автомобиль Tesla и вести его до парковки одного из местных торговых центров.

Вся операция по задержанию заняла около получаса. При обыске в машине женщины нашли неопровержимые улики: штурмовую винтовку и семь отстрелянных гильз. В настоящее время фигурантка находится под стражей, её мотивы изучают следователи.

Состояние Рианны и ее семьи после инцидента в Беверли-Хиллз

Рианна делит этот роскошный особняк со своим партнером, известным рэпером ASAP Rocky. Пара воспитывает троих маленьких детей: дочь и двух сыновей. Пока правоохранители не разглашают, находился ли возлюбленный певицы и дети в доме в момент атаки.

Это не первый случай, когда звезды такого масштаба становятся жертвами преследователей, однако использование штурмового оружия переводит этот инцидент в разряд особо тяжких преступлений. Представители певицы пока воздерживаются от официальных комментариев по поводу пережитого стресса.

Ранее стало известно, что звезда Спасателей Малибу совершила самоубийство — подробности этой трагедии читайте в нашем отдельном материале.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!