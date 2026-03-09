Напад на Ріанну: поліція затримала жінку, яка випустила 10 куль по особняку співачки

Святковий день 8 березня перетворився на справжній кошмар для однієї з найбагатших співачок світу. Маєток попдіви Ріанни в елітному районі Беверлі-Гіллз став мішенню для озброєного нападу. Як повідомляє видання Los Angeles Times із посиланням на власні джерела в поліції, зловмисниця відкрила вогонь просто по вікнах та воротах зірки.

На момент інциденту Ріанна перебувала всередині будинку. На щастя, співачка не постраждала, проте масштаби нападу шокували навіть досвідчених правоохоронців.

Стрілянина в маєтку Ріанни: деталі озброєного нападу 8 березня

За даними слідства, події розвивалися стрімко. 30-річна підозрювана припаркувала свою Tesla прямо навпроти воріт маєтку. Не виходячи з салону, жінка випустила в бік резиденції щонайменше 10 куль. Потужні постріли зі штурмової гвинтівки не просто пошкодили фасад — одна з куль наскрізь пробила стіну особняка.

Також отвори від куль зафіксовані на масивних в’їзних воротах та на будинку на колесах, який стояв на під’їзній доріжці співачки.

Як поліція Лос-Анджелеса спіймала зловмисницю

Затримати нападницю вдалося завдяки миттєвій реакції екстрених служб. Вже за кілька хвилин після виклику в небо підняли поліцейський гелікоптер. Пілотам вдалося запеленгувати підозрілий автомобіль Tesla та вести його до стоянки одного з місцевих торгових центрів.

Усю операцію із затримання провели всього за пів години. Під час обшуку в машині жінки знайшли незаперечні докази: штурмову гвинтівку та сім відстріляних гільз. Наразі фігурантка перебуває під вартою, а її мотиви вивчають слідчі.

Стан Ріанни та її родини після інциденту в Беверлі-Гіллз

Ріанна ділить цей розкішний маєток зі своїм партнером, відомим репером ASAP Rocky. Пара виховує трьох маленьких дітей: доньку та двох синів. Поки що правоохоронці не розголошують, чи перебував коханий співачки та малеча в будинку під час атаки.

Це не перший випадок, коли зірки такого масштабу стають жертвами переслідувачів, проте використання штурмової зброї переводить цей інцидент у розряд особливо тяжких злочинів. Представники співачки поки що утримуються від офіційних коментарів щодо пережитого стресу.

