Последние из нас 3 сезон: что известно о дате выхода и возможных сюжетах

В последнее время все больше фильмов и сериалов базируются на компьютерных играх. Много одобрительных отзывов получил сериал Последние из нас еще после выхода первого сезона в 2023 году. Второй превзошел ожидания даже создателей, поэтому третьему сезону быть.

Читай, что известно о третьем сезоне Последние из нас. Когда могут начаться съемки и известно ли что-нибудь о сюжете — в материале.

Последние из нас 3 сезон: что известно

Пока известно, что HBO объявил о продолжении Последние из нас на третий сезон. После официального подтверждения главный сценарист и создатель сериала Крэйг Мэйзин признался, что результаты работы над вторым сезоном превзошли даже их собственные ожидания, сообщает ELLE.

В разговоре с журналистами Collider Мейзин отметил, что вероятность третьей части фильма очень высока, ведь второй сезон охватил лишь часть истории, изложенной в игре The Last of Us: Part II. О продлении сериала также официально объявили на странице стримингового сервиса Max в сети X.

Там опубликовали видео, в котором было изображено название сериала, а также анонс на третьей части. Это видео подписали так: “Это не может быть просто так. Приближается третий сезон”.

По словам Мейзина, смерть Джоэла является ключевым событием сюжета, поэтому ей нельзя уделить недостаточно внимания или обойти стороной, как это было возможно с историей Билла и Фрэнка в первом сезоне. Он подчеркнул, что в продолжении сериала будет развитие этой сюжетной линии.

По поводу съемки новой части пока нет подтвержденных дат. В то же время актриса Изабелла Мерсед, сыгравшая роль Дины, поделилась в комментарии Variety, что съемочный процесс, вероятно, стартует уже в 2026 году.

Последние из нас 2 сезон: отзывы

Второй сезон сериала получил высокую оценку критиков — более 90% на платформе Rotten Tomatoes. Проект продолжает получать одобрительные отзывы как одна из самых удачных адаптаций видеоигр в телевизионном формате. Однако не все отзывы были положительными. В некоторых рецензиях было отмечено, что финал оставляет много открытых вопросов, не давая зрителю четких ответов.

Такая структура подачи событий критики связывают с тем, что второй сезон охватывает лишь часть сюжета The Last of Us Part II и состоит из всего 7 серий, что на две меньше, чем в первом. Поэтому открытый финал можно считать сознательным шагом, подготавливающим почву для продолжения истории в следующей части.

