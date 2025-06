Останні з нас 3 сезон: що відомо про дату виходу та можливі сюжети

Останнім часом дедалі більше фільмів і серіалів базуються на комп’ютерних іграх. Багато схвальних відгуків отримав серіал Останні з нас ще після виходу першого сезону у 2023 році. Другий перевершив очікування навіть творців, тому третьому сезону бути.

Читай, що відомо про третій сезон Останні з нас. Коли можуть початися знімання та чи відомо щось про сюжет — в матеріалі.

Останні з нас 3 сезон: що відомо

Наразі відомо, що HBO оголосив про продовження Останні з нас на третій сезон. Після офіційного підтвердження головний сценарист і співтворець серіалу Крейг Мейзін зізнався, що результати роботи над другим перевершили навіть їхні власні очікування, повідомляє ELLE.

У розмові з журналістами Collider Мейзін зазначив, що ймовірність третього сезону — дуже висока, адже другий охопив лише частину історії, викладеної у грі The Last of Us: Part II. Про продовження серіалу також офіційно оголосили на сторінці стримінгового сервісу Max в мережі X.

Там опублікували відео, в якому була зображена назва серіалу, а також анонс на третю частину. Це відео підписали так: “Це не може бути просто так. Наближається третій сезон”.

За словами Мейзіна, смерть Джоела є ключовою подією сюжету, тому їй не можна приділити недостатньо уваги або обійти стороною, як це було можливо з історією Білла та Френка в першому сезоні. Він наголосив, що саме третій буде найбільш доречним для розвитку цієї сюжетної лінії.

Щодо знімання нової частини поки що немає підтверджених дат. Водночас акторка Ізабела Мерсед, яка зіграла роль Діни, поділилася у коментарі для Variety, що знімальний процес, ймовірно, стартує вже у 2026 році.

Останні з нас 2 сезон: відгуки

Другий сезон серіалу загалом отримав високу оцінку критиків — понад 90% на платформі Rotten Tomatoes. Проект і далі отримує схвальні відгуки як одна з найвдаліших адаптацій відеоігор у телевізійному форматі. Проте не всі відгуки були позитивними. У деяких рецензіях зазначалося, що фінал залишає багато відкритих питань, не даючи глядачеві чітких відповідей.

Таку структуру подачі подій критики пов’язують із тим, що другий сезон охоплює лише частину сюжету The Last of Us Part II та складається з усього 7 серій, що на дві менше, ніж у першому. Тому відкритий фінал можна вважати свідомим кроком, який готує ґрунт для продовження історії в наступних частинах.

