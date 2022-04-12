Оля Полякова — Колыбельная мелодия Украины: исполнительница спела для всех украинских деток

Украинская певица Оля Полякова выпустила новую песню Колыбельная мелодия Украины, в которой она рассказывает настроения, боль и надежду всей страны.

Полякова исполнила песню в духе традиционных украинских колыбельных на мелодию известного украинского композитора Мирослава Скорика из кинофильма Высокий перевал.

Украинские колыбельные, благодаря своим ритмам и содержанию, успокаивают слушателей, внушают чувство уюта и комфорта, безопасности дома. В это непростое время украинцы как никогда чувствуют себя одной большой семьей.

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Оля Полякова просит взрослых заботиться о детишках, объяснять им, что происходит вокруг, и петь им колыбельные.

— Когда мне прислали колыбельную, которую вы сейчас слышите, она настолько пронзила мое сердце, что я просто не смогла не записать ее.

Она вызывает образы детишек из всех уголков страны, которые пережили и до сих пор переживают бомбардировки в подвалах, просыпаются под звуки взрывов, прощаются со своими родителями на вокзалах.

Но конечный смысл песни в том, что даже в самый трудный момент мы, украинцы, не теряем надежду снова увидеть мирное небо, веру в нашу победу. Победа обязательно будет за нами — нет никаких сомнений. Слава Украине! — написала певица в своем Facebook.

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