Оля Полякова — Колискова мелодія України: виконавиця заспівала для всіх українських діток

Українська співачка Оля Полякова випустила нову пісню Колискова мелодія України, у якій вона розповідає настрої, біль та сподівання всієї країни.

Полякова виконала пісню в дусі традиційних українських колискових на мелодію відомого українського композитора Мирослава Скорика з кінофільму Високий перевал.

Українські колискові завдяки своїм ритмам та змісту заспокоюють слухачів, навіюють відчуття затишку та комфорту, безпеки оселі. У цей непростий час українці як ніколи відчувають себе однією великою сім’єю.

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Оля Полякова просить дорослих піклуватися про діток, пояснювати їм, що зараз відбувається довкола, та співати їм колискові.

— Коли мені надіслали колискову, яку ви зараз чуєте, вона настільки пронизала моє серце, що я просто не змогла не записати її.

Вона викликає образи діточок з усіх куточків держави, що пережили та досі переживають бомбардування у підвалах, просинаються під звуки вибухів, прощаються зі своїми батьками на вокзалах.

Але кінцевий сенс пісні в тому, що навіть у найтяжчі миті ми, українці, не втрачаємо надію знову бачити мирне небо, віру в нашу перемогу. Перемога обов’язково буде за нами — немає жодних сумнівів. Слава Україні! — написала співачка у своєму Facebook.

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