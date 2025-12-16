Оно: Добро пожаловать в Дерри 2: вернется ли еще раз ужасный клоун

14 декабря преданные фанаты хоррора увидели финал первого сезона сериала Оно: Добро пожаловать в Дерри.

Однако заключительный эпизод не поставил точку в жуткой истории — в нём показана напряжённая схватка с танцующим клоуном Пеннивайзом в исполнении Билла Скарсгарда.

А сам первый сезон неожиданно оказался тесно связан с событиями фильмов «Оно» 2017 и 2019 годов.

Для фанатов это стало намёком: всё, что происходит в Дерри, — лишь часть более крупной и, возможно, ещё более мрачной истории.

Выйдет ли 2 сезон Оно: Добро пожаловать в Дерри

Первый сезон приквела завершился, но это вовсе не означает конец. Напротив — создатели сериала дают понять, что история задумывалась с размахом. Сопродюсер Джейсон Фукс в одном из интервью сказал: “Когда мы все сели и начали думать об этом, у нас в голове было три раздела”.

А сопродюсер Энди Мускьетти порталу Variety рассказал, что их “большая сюжетная арка включает три сезона, в основном основанные на трёх критических циклах Пеннивайза, а именно 1962, 1935 и 1908 годах”.

Эти фразы должны стать главной подсказкой для зрителей: “Добро пожаловать в Дерри” с самого начала планировали не как одноразовый проект, а как сериал с продолжением.

Но стоит быть честными: пока что HBO официально не продлил сериал на второй сезон. Формально решение ещё не объявлено, и это оставляет определённую интригу.

Однако есть важное обстоятельство, которое прозрачно намекает на то, что второй сезон “Оно: Добро пожаловать в Дерри” состоится. И это — успех у зрителей.

Читать по теме Добро пожаловать в Дерри: дата выхода нового хоррора-предыстории Пеннивайза Добро пожаловать в Дерри — кто станет жертвой зла в приквеле к хоррору по Кингу Оно.

По данным Variety, премьера “Оно: Добро пожаловать в Дерри” стала одной из самых успешных на HBO Max по рейтингам.

Сериал уступил лишь таким мега-гигантам просмотров, как “Одни из нас” и “Дом дракона”, а аудитория шоу росла почти на 60% каждую неделю после старта.

Для стриминговой платформы это очень хороший результат.

Так что ответ на главный вопрос звучит так: второй сезон ещё не подтверждён официально, но всё указывает на то, что у него большие шансы.

Если 2 сезон “Оно: Добро пожаловать в Дерри” будет заказан, то выйдет он, скорее всего, не раньше 2027 года, возможно ближе к осени 2027 года.

Также можно предположить, что новая компания-владелец Warner Bros. Discovery может изменить график съёмок, и они могут быть запланированы даже на начало 2028 года.

А ещё узнай, почему люди смотрят фильмы ужасов, и как они влияют на наш организм.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!