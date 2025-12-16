Воно: Ласкаво просимо до Деррі 2: чи повернеться ще раз жахливий клоун

14 грудня віддані фанати хоррору побачили фінал першого сезону серіалу Воно: Ласкаво просимо до Деррі.

Але завершальний епізод не поставив крапку в моторошній історії — в ньому показана напружена сутичка з танцюючим клоуном Пеннівайзом у виконанні Білла Скарсгарда.

А сам перший сезон несподівано виявився щільно зв’язаним із подіями фільмів “Воно” 2017 і 2019 років.

Для фанатів це стало натяком: усе, що відбувається в Деррі — лише частина більшої і, можливо, іще темнішої історії.

Чи вийде 2 сезон Воно: Ласкаво просимо до Деррі

Перший сезон приквела завершився, але це зовсім не означає кінець. Навпаки — творці серіалу дають зрозуміти, що історія задумувалася з розмахом. Співпродюсер Джейсон Фукс в одному з інтерв’ю сказав: “Коли ми всі сіли та почали думати про це, у нас в голові було три розділи”.

А співпродюсер Енді Мускієтті порталу Variety розповів, що їхня “велика сюжетна арка включає три сезони, в основному засновані на трьох критичних циклах Пеннівайза, а саме 1962, 1935 та 1908 роках”.

Ці фрази мають стати головною підказкою для глядачів: “Ласкаво просимо до Деррі” із самого початку планували не як одноразовий проєкт, а як серіал із продовженням.

Але варто бути чесними: поки що HBO офіційно не продовжив серіал на другий сезон. Формально рішення ще не оголошене, і це залишає певну інтригу.

Але є важлива обставина, яка прозоро натякає, що другий сезон “Воно: Ласкаво просимо в Деррі” відбудеться. І це – успіх у глядачів.

За даними Variety, прем’єра “Воно: Ласкаво просимо до Деррі” стала однією з найуспішніших на HBO Max за рейтингами.

Серіал поступився лише таким мега-гігантам переглядів, як “Останні з нас” та “Дім дракона”, а аудиторія шоу зростала майже на 60% щотижня після старту.

Для стримінгової платформи це дуже хороший результат.

Тож відповідь на головне питання звучить так: другий сезон ще не підтверджено офіційно, але все вказує на те, що у нього великі шанси.

Якщо 2 сезон Воно: Ласкаво просимо до Деррі буде замовлений, то вийде, найімовірніше, не раніше 2027 року, можливо ближче до осені 2027.

Також можна припустити, що нова компанія-власник Warner Bros. Discovery може змінити графік зйомок, і вони можуть бути заплановані навіть на початок 2028 року.

