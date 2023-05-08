Шоу-биз

До старта осталось 3, 2, 1! В Ливерпуле состоялось торжественное открытие Евровидения-2023

Диана Просяник, редактор сайта 08 мая 2023, 12:00
Евровидение 2023
Фото: Суспільне

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