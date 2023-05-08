До старта осталось 3, 2, 1! В Ливерпуле состоялось торжественное открытие Евровидения-2023

В этом году состоится 67-й песенный конкурс Евровидение. Он будет проходить в городе Ливерпуль, Великобритания. Украину, одержавшую победу в Евровидении в прошлом году, в этом году представит группа TVORCHI, которая сразу попадает в финал.

Представители от Украины, группа TVORCHI, также приняли участие в церемонии открытия Евровидения-2023 в Ливерпуле и прошли по Бирюзовой дорожке длиной в 200 м. Об этом сообщает сайт Суспільного.

37 участников из разных стран участвуют в песенном конкурсе в 2023 году. Ведущие церемонии — Тимур Мирошниченко из Украины и Сэм Квек из Великобритании. Они поздравили конкурсантов и пообщались со всеми ними.

TVORCHI пришли на торжественную церемонию открытия, одетые в красно-черные костюмы с вышитыми на них именами детей, которые родились во время войны и нуждаются в выхаживании в инкубаторах.

Андрей Гуцуляк и Джеффри Кенни являются послами благотворительного проекта, который собирает средства для спасения детей.

Ведущие спросили представителей от Украины Андрея Гуцуляка и Джеффри Кенни о возможности победы Украины на Евровидении-2023, что стало бы второй победой подряд. На это участники группы TVORCHI ответили, что сейчас победа в конкурсе не является приоритетом. И добавили, что вне зависимости от того, получат они для Украины победу или нет, они будут довольны результатом.

Гораздо важнее, чтобы Украина победила в войне, — говорят участники группы TVORCHI.

Ожидаем выступление участников от Украины в финале Евровидения-2023, который состоится 13 мая, где группа TVORCHI выступит под 19 номером с обновленной версией песни Heart of Steel.

Кстати, если ты до сих пор не знаешь, о чем будет петь группа TVORCHI — ранее мы рассказывали о переводе песни Heart of Steel и о чем она.

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