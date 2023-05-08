До старту лишилось 3, 2, 1! У Ліверпулі відбулось урочисте відкриття Євробачення-2023

Цього року відбудеться 67-й пісенний конкурс Євробачення. Він проходитиме у місті Ліверпуль, Велика Британія. Україну, яка торік здобула перемогу у Євробаченні, цьогоріч представить гурт TVORCHI, який одразу потрапляє до фіналу.

Представники від України, гурт TVORCHI, також взяли участь у церемонії відкриття Євробачення-2023 у Ліверпулі та пройшли Бірюзовою доріжкою довжиною у 200 м. Про це повідомляє сайт Суспільного.

37 учасників з різних країн беруть участь у пісенному конкурсі у 2023 році. Ведучі церемонії — Тимур Мірошниченко з України та Сем Квек з Великої Британії. Вони привітали конкурсантів та поспілкувалися з усіма ними.

TVORCHI прийшли на урочисту церемонію відкриття, вбрані у червоно-чорні костюми з вишитими на них іменами дітей, які народилися під час війни та потребують виходжування в інкубаторах.

Андрій Гуцуляк та Джеффрі Кенні є амбасадорами благодійного проекту, який збирає кошти для порятунку дітей.

Ведучі запитали представників від України Андрія Гуцуляка та Джеффрі Кенні про можливість перемоги України на Євробаченні-2023, що стало б другою перемогою поспіль. На це учасники гурту TVORCHI відповіли, що нині перемога у конкурсі не є пріоритетом. І додали, що незалежно від того, здобудуть вони для України перемогу чи ні, вони будуть задоволені результатом.

Набагато важливіше, щоб Україна перемогла у війні, — кажуть учасники гурту TVORCHI.

Очікуємо на виступ учасників від України у фіналі Євробачення-2023, що відбудеться 13 травня, де гурт TVORCHI виступить під 19 номером з оновленою версією пісні Heart of Steel.

До речі, якщо ти досі не знаєш, про що співатиме гурт TVORCHI — раніше ми розповідали про переклад пісні Heart of Steel та про що вона.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!