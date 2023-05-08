Шоу-біз

До старту лишилось 3, 2, 1! У Ліверпулі відбулось урочисте відкриття Євробачення-2023

Діана Просяник, редакторка сайту 08 Травня 2023, 12:00
Євробачення 2023
Фото: Суспільне

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