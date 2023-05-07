Руслана на Євробаченні 2023 має особливу місію. Що відбувається?

Чи виступить Руслана на Євробаченні 2023 року? Питання, яка вже кілька днів обговорює інфопростір. Організатори нарешті поставили крапку.
Українська співачка Руслана, яка у 2004 році принесла Україні перемогу на Євробаченні з піснею Wild Dances, виступатиме на Євробаченні 2023, але є але. Виконавиця виступатиме, але не наживо зі сцени конкурсу.
Вона приєднається до гранд-фіналу і покаже спеціальне відео, яке було записано попередньо у Києві.
У своєму зверненні до глядачів Руслана зазначила, що вони символічно з’єднають Київ та Ліверпуль, щоб відобразити цьогорічну тему конкурсу Об’єднані музикою.
Руслана вже прибула до Великої Британії та візьме участь у двох сайд-івентах (це додаткові активності на майданчиках для єврофанатів):
Вона також провела першу репетицію з оркестром та хором Англійської Національної Опери й була в захваті від цього досвіду.
Руслана запрошує всіх на EuroVillage на Pier Head, де буде проходити Eurofestival, щоб зустрітися з нею 9 травня.
Руслана запрошує всіх на EuroVillage на Pier Head, де буде проходити Eurofestival, щоб зустрітися з нею 9 травня.
Україна вперше з’явилась на міжнародному конкурсі Євробачення ще у 2003 році, а за 20 років участі у змаганнях кращих вокалістів світу наша країна тричі стала переможцем.
Нагадуємо, що вже у вівторок, 9 травня, відбудеться перший півфінал Євробачення-2023, де на сцену вийдуть 15 виконавців.
Другий півфінал заплановано на четвер, 11 травня. А головний фінал відбудеться вже в суботу, 13 травня.
Під час прямих трансляцій глядачі матимуть нагоду побачити виступи відомих українських виконавців, таких як Джамала, гурт Kalush Orchestra, Вєрка Сердючка, Alyosha, Go_A, та Тіна Кароль, які вже представляли Україну на Євробаченні.
До речі, підписуйся на Телеграм та Інстаграм Вікон. У нас цікаво!