Залунають українські голоси! Хто з зірок виступить у півфіналах та у фан-зоні Євробачення-2023

Здається, лише вчора представники України на Євробаченні Kalush Orchestra після свого виступу закликали врятувати захисників Азовсталі. І ось минув вже рік, війна триває, а на пісенний конкурс їдуть інші українські співаки гурт TVORCHI.

Однак на сцені виступлять й інші зірки з України. Декого модна буде побачити у півфіналах конкурсу, а когось — у фан-зоні.

Ми заявили максимальну кількість українських артистів, яку тільки можна показати у рамках таких шоу, — повідомив Суспільному режисер та креативний директор Євробачення-2023 від України Герман Нєнов.

Які українські зірки виступлять у півфіналах Євробачення-2023

Загалом у першому та другому півфіналах Євробачення-2023, що відбудуться 9 та 11 травня, можна буде побачити п’ять українських зірок. Зокрема йдеться й про цьогорічну ведучу конкурсу Юлію Саніну.

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Також виступлять колишні представниці України на конкурсі Alyosha та Марія Яремчук, українська представниця на дитячому Євробаченні Злата Дзюнька та творець українського репу OTOY.

Хто з українських зірок виступить у фан-зоні

Містечко Євробачення розпочне свою роботу вже 5 травня. Розміститься воно на березі річки у центрі міста Ліверпуль.

Відкривати його довірили минулорічним переможцям — українському гурту Kalush Orchestra.

8 травня у фан-зоні виступлять виконавиці Alyona Alyona та Jerry Heil, а також гурти Антитіла та Go_A.

А вже 11 травня співачка Jamala представить фанам конкурсу свій новий альбом під назвою QIRIM, який вона написала, надихаючись кримськотатарськими народними піснями.

Тематики наших номерів, і ті акценти, які ми розставляємо, — це великі пласти не тільки музичного, а й соціального характеру, — додав Герман Нєнов.

Цікаво що ще можна буде побачити на пісенному конкурсі? Читай, якими будуть особливості Євробачення у 2023 році.

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