Шоу-біз

Залунають українські голоси! Хто з зірок виступить у півфіналах та у фан-зоні Євробачення-2023

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Квітня 2023, 20:30
Євробачення
Фото: Instagram

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