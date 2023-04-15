Шоу-биз

Зазвучат украинские голоса! Кто из звезд выступит в полуфиналах и в фан-зоне Евровидения-2023

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 апреля 2023, 20:30
Євробачення
Фото: Instagram

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