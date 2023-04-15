Зазвучат украинские голоса! Кто из звезд выступит в полуфиналах и в фан-зоне Евровидения-2023

Кажется, только вчера представители Украины на Евровидении Kalush Orchestra после своего выступления призвали спасти защитников Азовстали. И вот уже прошел год, война продолжается, а на песенный конкурс едут другие украинские певцы — группа TVORCHI.

Однако на сцене выступят и другие звезды из Украины. Кое-кого модно будет увидеть в полуфиналах конкурса, а кого-то — в фан-зоне.

Мы заявили максимальное количество украинских артистов, которое только можно показать в рамках таких шоу, — сообщил Суспільному режиссер и креативный директор Евровидения-2023 от Украины Герман Ненов.

Какие украинские звезды выступят в полуфиналах Евровидения-2023

В первом и втором полуфиналах Евровидения-2023, которые состоятся 9 и 11 мая, можно будет увидеть пять украинских звезд. В частности, речь идет и о ведущей конкурса Юлии Саниной.

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Также выступят бывшие представительницы Украины на конкурсе Alyosha и Мария Яремчук, украинская представительница на детском Евровидении Злата Дзюнька и творец украинского рэпа OTOY.

Кто из украинских звезд выступит в фан-зоне

Поселок Евровидения начнет свою работу уже 5 мая. Разместится оно на берегу реки в центре города Ливерпуль.

Открывать его доверили прошлогодним победителям — украинской группе Kalush Orchestra.

8 мая в фан-зоне выступят исполнительницы Alyona Alyona и Jerry Heil, а также группы Антитела и Go_A.

А уже 11 мая певица Jamala представит фанатам конкурса новый альбом под названием QIRIM, который она написала, вдохновляясь крымскотатарскими народными песнями.

Тематики наших номеров и те акценты, которые мы расставляем, — это большие пласты не только музыкального, но и социального характера, — добавил Герман Ненов.

Интересно, что еще можно будет увидеть на песенном конкурсе? Читай, какими будут особенности Евровидения в 2023 году.

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