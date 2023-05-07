Руслана на Евровидении 2023 года имеет особую миссию. Что происходит?

Выступит ли Руслана на Евровидении в 2023 году? Вопрос, который уже несколько дней обсуждает инфопространство. Организаторы наконец поставили точку.

Руслана и Євровидение 2023

Украинская певица Руслана, которая в 2004 году принесла Украине победу на Евровидении с песней Wild Dances, будет выступать на Евровидении 2023, но есть одно “но”. Исполнительница будет выступать, но не вживую со сцены конкурса.

Она присоединится к гранд-финалу и покажет специальное видео, записанное предварительно в Киеве.

В своем обращении к зрителям Руслана отметила, что они символически соединят Киев и Ливерпуль, чтобы отразить тему конкурса Объединенные музыкой.

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Руслана уже прибыла в Великобританию и примет участие в двух сайд-ивентах (это дополнительные активности на площадках для еврофанатов):

выступление с Английской Национальной Оперой 9 мая

выступление в проекте главного партнера конкурса компании Тик-Ток Легенды Евровидения 12 мая.

Она также провела первую репетицию с оркестром и хором Английской Национальной Оперы и была в восторге от этого опыта.

Руслана приглашает всех на EuroVillage на Pier Head, где пройдет Eurofestival, чтобы встретиться с ней 9 мая.

Победная песня Русланы на Евровидении

Украина впервые появилась на международном конкурсе Евровидение еще в 2003 году, а за 20 лет участия в соревнованиях лучших вокалистов мира наша страна трижды стала победителем.

Победители Евровидения от Украины

Руслана в 2003 году с песней Wild Dances Jamala в 2016 году с постным 1944 Kalush Orchestra в 2022 году с песней Stafania.

Напомним, что уже во вторник, 9 мая, состоится первый полуфинал Евровидения-2023, где на сцену выйдут 15 исполнителей.

Второй полуфинал запланирован на четверг, 11 мая. А главный финал пройдет уже в субботу, 13 мая.

Во время прямых трансляций зрители смогут увидеть выступления известных украинских исполнителей, таких как Джамала, группа Kalush Orchestra, Верка Сердючка, Alyosha, Go_A и Тина Кароль, которые уже представляли Украину на Евровидении.

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