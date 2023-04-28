Кто поборется за хрустальный микрофон в первом полуфинале Евровидения-2023: список участников и их песни

Совсем скоро в Великобритании пройдет главный песенный конкурс Европы. В прошлом году Евровидение выиграла Украина, но из-за полномасштабной войны мы не можем провести его у себя. Мы расскажем, когда будет первый полуфинал Евровидение 2023 и кто стал его участниками.
Конкурс состоится в Ливерпуле на Liverpool Arena вместимостью 11 000 человек.
Первый полуфинал Евровидения-2023 пройде 9 мая. Второй — 11, а финал — 13.
Первый полуфинал Евровидения-2023 пройде 9 мая. Второй — 11, а финал — 13.
Из каждого полуфинала в финал проходят по десять стран. В финале к битве за хрустальный микрофон присоединяются страны “большой пятерки”: Франция, Великобритания, Испания, Италия и Германия.
Участники с Украины также сразу попадают в финал, потому что Украина победила в прошлом году.
В первом полуфинале примут участие представители 15 стран. Их порядковые номера и песни:
Ранее представитель Украины группа TVORCHI рассказала о подготовке к Евровидению.
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