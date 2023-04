Кто поборется за хрустальный микрофон в первом полуфинале Евровидения-2023: список участников и их песни

Совсем скоро в Великобритании пройдет главный песенный конкурс Европы. В прошлом году Евровидение выиграла Украина, но из-за полномасштабной войны мы не можем провести его у себя. Мы расскажем, когда будет первый полуфинал Евровидение 2023 и кто стал его участниками.

Конкурс состоится в Ливерпуле на Liverpool Arena вместимостью 11 000 человек.

Из каждого полуфинала в финал проходят по десять стран. В финале к битве за хрустальный микрофон присоединяются страны “большой пятерки”: Франция, Великобритания, Испания, Италия и Германия.

Участники с Украины также сразу попадают в финал, потому что Украина победила в прошлом году.

В первом полуфинале примут участие представители 15 стран. Их порядковые номера и песни:

Норвегия — Алессандра Меле Queen of Kings.

Мальта — The Busker Dance (Our Own Party).

Сербия — Люк Блэк Samo mi se spava.

Латвия — Sudden Lights Aijā.

Португалия — Mimicat Ai coração.

Ирландия — Wild Youth We Are One.

Хорватия — Let 3 Mama ŠČ!.

Швейцария — Ремо Форрер Watergun.

Израиль — Ноа Кирел Unicorn.

Молдова — Паша Парфений Soarele și luna.

Швеция — Лорин Tattoo.

Азербайджан — TuralTuranX Tell Me More.

Чехия — Vesna My Sister’s Crown.

Нидерланды — Миа Николаи и Дион Купер Burning Daylight.