Шоу-биз

Кто поборется за хрустальный микрофон в первом полуфинале Евровидения-2023: список участников и их песни

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 апреля 2023, 17:00
Перший півфінал Євробачення 2023: дата, список учасників та їхні пісні
Фото: Instagram

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