Хто боротиметься за кришталевий мікрофон у першому півфіналі Євробачення-2023: список учасників та їхні пісні

Незабаром у Великій Британії пройде головний пісенний конкурс Європи. Минулого року Євробачення виграла Україна, але через повномасштабну війну ми не можемо провести його у себе. Ми розповімо, коли буде перший півфінал Євробачення 2023 року і хто став його учасниками.

Коли перший півфінал Євробачення 2023

Конкурс відбудеться у Ліверпулі на Liverpool Arena, де можуть розміститися 11 000 осіб.

Перший півфінал Євробачення-2023 відбудеться 9 травня. Другий — 11, а фінал — 13.

З кожного півфіналу у фінал проходять десять країн. У фіналі до битви за кришталевий мікрофон приєднуються країни “великої п’ятірки”: Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія та Німеччина.

Учасники з України також одразу потрапляють у фінал, бо Україна перемогла торік.

Учасники першого півфіналу Євробачення-2023

У першому півфіналі візьмуть участь представники 15 країн. Їхні порядкові номери та пісні:

Норвегія — Алессандра Меле Queen of Kings. Мальта — The Busker Dance (Our Own Party). Сербія — Люк Блек Samo mi se spava. Латвія — Sudden Lights Aijā. Португалія — Mimicat Ai coração. Ірландія — Wild Youth We Are One. Хорватія — Let 3 Mama ŠČ!. Швейцарія — Ремо Форер Watergun. Ізраїль — Ноа Кірел Unicorn. Молдова — Паша Парфеній Soarele și luna. Швеція — Лорін Tattoo. Азербайджан — TuralTuranX Tell Me More. Чехія — Vesna My Sister’s Crown. Нідерланди — Міа Ніколаї та Діон Купер Burning Daylight. Фінляндія — Käärijä Cha Cha Cha.

Раніше представник України гурт TVORCHI розповів про підготовку до Євробачення.

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