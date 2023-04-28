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Хто боротиметься за кришталевий мікрофон у першому півфіналі Євробачення-2023: список учасників та їхні пісні

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Квітня 2023, 17:00
Перший півфінал Євробачення 2023: дата, список учасників та їхні пісні
Фото: Instagram

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