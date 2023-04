Хто боротиметься за кришталевий мікрофон у першому півфіналі Євробачення-2023: список учасників та їхні пісні

Незабаром у Великій Британії пройде головний пісенний конкурс Європи. Минулого року Євробачення виграла Україна, але через повномасштабну війну ми не можемо провести його у себе. Ми розповімо, коли буде перший півфінал Євробачення 2023 року і хто став його учасниками.

Конкурс відбудеться у Ліверпулі на Liverpool Arena, де можуть розміститися 11 000 осіб.

З кожного півфіналу у фінал проходять десять країн. У фіналі до битви за кришталевий мікрофон приєднуються країни “великої п’ятірки”: Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія та Німеччина.

Учасники з України також одразу потрапляють у фінал, бо Україна перемогла торік.

У першому півфіналі візьмуть участь представники 15 країн. Їхні порядкові номери та пісні:

Норвегія — Алессандра Меле Queen of Kings.

Мальта — The Busker Dance (Our Own Party).

Сербія — Люк Блек Samo mi se spava.

Латвія — Sudden Lights Aijā.

Португалія — Mimicat Ai coração.

Ірландія — Wild Youth We Are One.

Хорватія — Let 3 Mama ŠČ!.

Швейцарія — Ремо Форер Watergun.

Ізраїль — Ноа Кірел Unicorn.

Молдова — Паша Парфеній Soarele și luna.

Швеція — Лорін Tattoo.

Азербайджан — TuralTuranX Tell Me More.

Чехія — Vesna My Sister’s Crown.

Нідерланди — Міа Ніколаї та Діон Купер Burning Daylight.