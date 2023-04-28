Хто боротиметься за кришталевий мікрофон у першому півфіналі Євробачення-2023: список учасників та їхні пісні

Незабаром у Великій Британії пройде головний пісенний конкурс Європи. Минулого року Євробачення виграла Україна, але через повномасштабну війну ми не можемо провести його у себе. Ми розповімо, коли буде перший півфінал Євробачення 2023 року і хто став його учасниками.
Конкурс відбудеться у Ліверпулі на Liverpool Arena, де можуть розміститися 11 000 осіб.
Перший півфінал Євробачення-2023 відбудеться 9 травня. Другий — 11, а фінал — 13.
Перший півфінал Євробачення-2023 відбудеться 9 травня. Другий — 11, а фінал — 13.
З кожного півфіналу у фінал проходять десять країн. У фіналі до битви за кришталевий мікрофон приєднуються країни “великої п’ятірки”: Франція, Велика Британія, Іспанія, Італія та Німеччина.
Учасники з України також одразу потрапляють у фінал, бо Україна перемогла торік.
У першому півфіналі візьмуть участь представники 15 країн. Їхні порядкові номери та пісні:
Раніше представник України гурт TVORCHI розповів про підготовку до Євробачення.
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